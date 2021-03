Antiadherentes, libres de PFOA... ¡y de colores! Tres motivos para elegir a Ikohs para renovar tu batería de cocina

Aunque a veces pasan desapercibidas, las baterías de cocina son esenciales para que nuestras recetas entusiasmen en la mesa sin poner en riesgo, además, la salud de los comensales. De hecho, debemos asegurarnos de que las que ya tenemos en casa están en buen estado y libres de PFOA y BPA si no queremos que las sustancias tóxicas que contienen se impregnen en nuestros alimentos. Seguros de ello, todo sea dicho, también podemos darle importancia al diseño y la estética, pues, en una estancia bien decorada, siempre apetece pasar más tiempo; y, en esta materia, Ikohs sabe mucho.

La marca es conocida, entre otros, por contar con colecciones que apuestan por los colores pastel para darle un toque retro y único a nuestra casa; y sus baterías de cocina no faltan en ellas. Compuestas por dos ollas y una sartén, estos juegos culinarios hacen las delicias de los más instagramers, pues no hay receta que no parezca (aún) más suculenta dentro de ellas. ¿Les das una oportunidad?

El juego de cocina de cazuelas y sartén, de Ikohs. Amazon

Este pack rosa incluye dos cazuelas, de 20 y 24 centímetros, y una sartén, de 24 centímetros, todas con asas y empuñadura de baquelita, fabricadas de aluminio fundido de alta densidad y con un revestimiento antiadherente libre de PDFE y PFOA. Además, está disponible en los otros tres colores icónicos de Ikohs (amarillo, azul celeste y verde menta) para que cada usuario pueda hacerse con el juego que más le gusta.

Y si solo quieres escoger uno...

- La cacerola, en color amarillo. También disponible en toda la gama de colores de la marca, la cacerola está fabricada en aluminio fundido de alta densidad y con revestimiento antiadherente para facilitar su limpieza e impedir la mezcla de olores y sabores entre cada uso. Este modelo tiene 20 centímetros de diámetro, está libre de PDFE y PFOA y está diseñada para distribuir homogéneamente el calor.

La cazuela amarilla, de Ikohs. Amazon

- La sartén, en azul celeste. Fabricada con materiales con antiadherentes de estilo retro para una máxima eficacia y una adecuada difusión del calor en el interior, esta sartén de 24 centímetros es compatible con fuego, vitrocerámica o inducción. Cabe destacar que no tienen están libres de PDFE y PFOA.

La sartén celeste, de Ikohs. Amazon

