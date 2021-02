Más competencia en la venta online de los supermercados: Amazon Fresh llega a España con envío de pedidos en 2 horas

Después de tener que cerrar, hace poco más de seis meses su propuesta de supermercado Amazon Pantry en España, la compañía de Jeff Bezos vuelve a probar suerte en nuestro país con un modelo distinto para hacer la compra online: Amazon Fresch, un servicio de entrega de comestibles y otros productos a domicilio con entrega el mismo día.

La línea Pantry era un supermercado online para suscriptores de Amazon Prime. El servicio te permitía comprar productos de alimentación y bebidas, cuidado del hogar, belleza, mascotas y para bebés desde tu casa. Finalizada la compra -cuyo importe mínimo debe ser de 15 euros-, puedes enviarte el pedido a cualquier parte de España -excepto Canarias, Ceuta y Melilla- con un coste de 4,99 euros.

¿Y en qué se diferencia? Bueno, Amazon avanzó que cerraba Pantry porque “la mayoría de los productos más vendidos” en este servicio estarían “pronto disponibles en Amazon.es con envíos más rápidos y sin importe mínimo de compra, junto con otros miles de productos de bajo precio ya disponibles”. El gigante del ecommerce ya estaba preparando la llegada de Amazon Fresh.

Con este nuevo canal para hacer la compra semanal otros grandes del sector como Eroski, Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour puede que se vean en apuros. Amazon ha sabido apostar por este modelo en un momento en el que las ventas vía comercio electrónico están disparadas por la crisis sanitaria.

No obstante, por el momento Amazon Fresh no estará disponible en todo el territorio. Según informa la compañía inicialmente podrán disfrutar del servicio los usuarios de Madrid, aunque tienen la intención de extenderlo “a millones de clientes en toda España a lo largo de 2021”. También han dicho que llegará en unas semanas a Barcelona, pero no han dado más información.

¿Cómo funciona?

Para poder utilizar Amazon Fresh tendrás que ser cliente Prime. Como decimos, por ahora también podrás usarlo solo si estás en Madrid y alrededores. Solo acepta pedidos a partir de 15 euros y el envío es gratuito en pedidos superiores a 50 euros -habrá que pagar 3,90 euros si la compra es inferior a esa cifra-.

El principal reclamo de la compañía es que puede enviarte los pedidos el mismo día en que los haces, en franjas de entrega de dos horas -aunque en algunos códigos postales puedes pagar 4,99 euros y recibir el pedido en una hora-.

El servicio estará disponible los siete días de la semana y, aunque la multinacional ya vendía alimentación seca mediante su web y productos frescos y congelados a través de Prime Now, con este nuevo servicio Amazon quiere ir un paso más allá: la selección de productos incluye alimentación, juguetes, productos de belleza... en total más de 10.000 productos.

“Hay todo lo necesario para hacer la compra completa de la semana. Y todo con entrega el mismo día en franjas de 2 horas (de 8.00 a 24.00) y sin coste adicional en pedidos superiores a 50 euros”, decía Camille Bur, country manager de Amazon Fresh en España, a BusinessInsider.

Amazon Fresh se suma en España a la tienda de DIA y ambas estarán disponibles en la web de Amazon. Actualmente, Amazon Fresh está en EEUU, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia, donde acaba también de estrenarse.

