Doble mascarilla contra el coronavirus: cómo llevarla correctamente

No todas las mascarillas protegen de la misma manera frente al coronavirus, motivo por el que cada vez son más las voces expertas que recomiendan el uso de las del tipo FFP2, con mayor eficacia ante el avance de variantes del virus más contagiosas. El doctor Anthony Fauci, que asesora al Gobierno de EE UU en la pandemia de la Covid-19, es uno de los partidarios de este tipo de mascarillas, aunque también reconoce que llevar dos mascarillas es una buena idea, eso sí, siempre y cuando se coloquen correctamente.

"Si tiene una protección física de una capa, se coloca otra capa, es de sentido común que probablemente sea más efectiva", ha asegurado Fauci en el programa Today de la cadena estadounidense NBC News. "Esa es la razón por la que se ve a gente con doble mascarilla o haciendo su propia versión de una N95".

La clave está, tal y como indicó en su momento la OMS, en el número de capas del que constan las mascarillas. La asesora de este organismo Maria D. Van Kerkhove aseguró que las mascarillas deben llevar, al menos, tres capas, cada una con un propósito individual: la capa exterior protege contra salpicaduras y gotas, la capa intermedia filtra y la capa interior absorbe la saliva y el sudor.

Aunque existen mascarillas médicas que protegen frente de forma altamente eficaz frente a partículas como las de los virus —como es el caso de las FFP2—, hay otras, como las de tela, que no siempre cuentan con ese sistema de triple capa, por lo que emplear el sistema de la mascarilla doble mejorará el nivel de protección.

En este caso, se recomienda utilizar una mascarilla de tela de doble capa para la parte exterior y una mascarilla quirúrgica desechable para el interior, en lugar de usar dos mascarillas de una sola capa juntas, informa Business Insider.

Doble mascarilla no es igual a doble protección

¿Es, por tanto, más eficaz llevar dos mascarilla que una? Según ha explicado el doctor Graham Snyder en una entrevista a la cadena estadounidense ABC, desde el inicio de la pandemia ha sido una técnica muy empleada en los hospitales. Sin embargo, "en el entorno de la atención médica, en realidad lo estamos haciendo por una razón diferente a la que se podría pensar", ha matizado.

El motivo, ha asegurado, es para no tener que cambiar constantemente las mascarillas N95 (más caras) cada vez que un paciente estornuda o tose. De ese modo, prosigue Snyders, solamente necesitan cambiar la máscara exterior que se usa sobre la N95.

Según Snyder, "obviamente dos mascarillas bloquearían más partículas que una". Sin embargo, llevar una mascarilla doble no duplica el nivel de protección, advierte. "Disminuirá la transmisión del virus en una pequeña cantidad. No llegará a cero y no será un gran salto, pero ayudaría un poco más", ha concluido Snyder.