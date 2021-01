Los médicos vuelven a la carga contra Simón: le acusan de "volver a errar" y generar "desconfianza"

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, acusó este lunes a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, de "volver a errar" y generar "desconfianza" al decir la semana pasada que "la curva" de la curva de Covid-19 se estaba aplanando cuando no es así.

El doctor Romero ha destacado, sin nombrar a Simón, que "el portavoz que tenemos encomendado vuelve a errar", en sus afirmaciones sobre el desarrollo de los contagios por Covid-19. "La curva acabará aplanándose, claro, porque tomaremos más medidas y todo llega", pero "no parece que todavía haya llegado ese momento", aseveró Romero.

"Nos vienen semanas tremendas y el tema no es si se está aplanando la curva o no, sino de lo que estamos haciendo para revertir la situación. En muchos sitios estamos en una situación límite. Tenemos temor de lo que se nos avecina", vaticinó Romero.

No es la primera vez que la OMC cuestiona la labor del portavoz gubernamental de la pandemia, Fernando Simón. El 13 de noviembre de 2020 la Asamblea de este órgano, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, ya solicitó la destitución inmediata de Fernando Simón porque cuestionó la profesionalidad del colectivo médico a la hora de prevenir la infección del Covid-19.

Sobre las medidas adoptadas para frenar este tercera ola "cuando en ningún momento llegamos a tener controlada la segunda ola", Romero abogó por "medidas más estrictas y cortas, no medias tintas".

"Ya lo pedimos a primeros en diciembre. Si hubiéramos tomado medidas más restrictivas entonces, no habría habido relajo en Navidad. No se puede estar contrastando medidas sanitarias avaladas por la comunidad científica, con medidas económicas. Lo que hay que plantear es que estas medidas sanitarias duren el menor tiempo posible, que sean agudas y efectivas, más que estar en un escenario medio. No puede ser que la hostelería abra cuatro horas al día, porque el riesgo de contagio sigue estando presente. Más vale cerrar 14 días, que no medias tintas. Y que los sectores afectados tengan ayudas", concluyó.