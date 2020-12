Sí, es Navidad también para la piel

A pesar de que este año todo tiene un componente sombrío, las fiestas de Navidad son un tiempo de alegría y reencuentro. Aún con las restricciones y la distancia social, pervive en todos la necesidad de estar más guapos y de dar lo mejor de nosotros mismos. Vemos y queremos ser vistos. Sin embargo, aunque lo que nos hace más atractivos es el estado de nuestra piel, esta no es la mejor época del año para la epidermis.

Nos importan los demás y tomamos mayor conciencia de los seres que nos rodean, y a los que queremos, en estas fechas. Nos gusta sentirlos cerca. Aún en unas fiestas atípicas y complicadas como las de este año. Y queremos, también, que nos vean bien.

Nos movemos poco porque hace más frío y porque pasamos más tiempo con los nuestros y eso enlentece nuestra circulación, la piel drena peor y se llena de toxinas. Hay una tendencia a las bolsas, a la flacidez y al aumento de la celulitis. Las calefacciones dentro de casa y la contaminación y el aire frío y seco de fuera, deshidratan la piel y la resecan.

Hay que añadir, por desgracia, los pequeños excesos navideños (azúcar, grasas, alcohol...), que serán objeto de nuestro arrepentimiento dentro de un par de semanas, hacen que nuestro hígado y nuestros riñones tengan que trabajar mucho más y que excrete hacia la piel toxinas de las que no pueden librarse.

No es un buen panorama, no. Todo esto produce una reacción de incomodidad, de piel tirante, la aparición de granitos y rojeces, y de lo que se llama disconfort de la piel. Y todo ello ocurre, además, cuando más necesitamos sentirnos atractivos porque vamos a estar cerca de nuestros seres queridos. No nos sobresaltemos, hay remedio.

¿Qué consejos nos pueden ser útiles para evitar que la piel se deteriore y nos pase factura acabadas las fiestas? En primer lugar, cierta moderación es más que útil. Y estamos a tiempo. El alcohol produce deshidratación, la resaca es básicamente eso, y esa pérdida de agua se manifiesta particularmente en la piel.

Por eso, además de intentar movernos para mejorar el riego y eliminar substancias de desecho, es importante que bebamos mucha agua, que es el gran agente limpiador de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, nos ayudará a la hidratación interna. Hay que tener en cuenta que, cuando uno ingresa en un hospital, lo primero que hacen es ponerte suero en vena para hidratar. Esta es siempre la constante más elemental que hay que mantener.

Es también el momento de utilizar cremas antioxidantes que ayuden a lo que, técnicamente, se llama detoxicar, es decir, evitar la intoxicación de nuestros tejidos por substancias nocivas. En este campo, nuestro laboratorio tiene una larga tradición en investigación. Siempre hemos apostado por los antioxidantes como una forma muy eficaz de prevenir el envejecimiento y mantener en perfecto estado la piel.

Vitaminas como la C y la E, activos vegetales como el Lycopeno del tomate, el trébol, la hesperidina de las naranjas o moléculas tan potentes como Fullereno (que mereció el premio Nobel) son, aplicadas en crema, una ayuda inestimable para mantener la piel luminosa, hidratada y en plenitud de facultades.

Porque sí, la piel también necesita estar de fiesta. Nada como hacerle un regalo en tiempo de Navidad. Lo disfrutaremos todos.

Jerónimo Ors, Farmacéutico y Director de Laboratorios Paquita Ors.