WhatsApp en 2021: cinco novedades que llegarán a la red social el próximo año

WhatsApp se mantiene más vivo que nunca. Este 2020 han llegado al servicio de mensajería de Facebook notables cambios, puede que el más importante de ellos haya sido la nueva función de videollamadas en grupo para ocho personas, sin duda impulsada por el auge de las videollamadas con la crisis sanitaria.

Para el próximo año, como es lógico, la plataforma prepara también algunas novedades, que durante los últimos meses te hemos ido contando según se han ido filtrando en portales como el conocido WABetaInfo.

Hoy te dejamos un resumen de todas las nuevas funcionalidades que esperamos ver llegar a la app de mensajería instantánea a lo largo de 2021.

Fotos y vídeos que se autodestruyen

De la misma manera que ya lo hacen los mensajes, WhatsApp está desarrollando una función para que las fotos y vídeos que envías también se autodestruyan.

Aunque todavía no está disponible ni siquiera para beta testers, pudimos echar un vistazo previo a la función 'Expiring Media' del servicio de mensajería, una extensión de la función 'Expiring Messages', los mensajes que se autodestruyen que mencionamos.

Esta mejora supone que si decides enviar una foto, GIF, archivo o vídeo puedes ponerle una 'fecha de caducidad', es decir, puedes elegir hasta cuándo estará disponible y, cuando se vence el plazo, desaparecerá en el teléfono del destinatario -una vez que abandone el chat-.

Videollamadas y llamadas en WhatsApp Web

La versión beta de WhatsApp Web ya permite hacer llamadas y videollamadas. La funcionalidad por fin está arrancando y finalmente ha llegado a algunos usuarios beta del servicio de mensajería, por lo que previsiblemente se expandirá a todo el mundo durante las primeras semanas de 2021.

Como ya sabéis, desde hace algún tiempo WhatsApp Web permitía llamar, pero era necesario hacerlo creando salas de chats a través de Messenger Rooms, de manera que no había una vía directa de comunicación como en hay en el teléfono móvil.

Cuando recibas una videollamada o una llamada y estés conectado a WhatsApp Web saldrá una ventana emergente donde podrás aceptarla o rechazarla.

Cambios en sus normas de uso

WhatsApp cambia en 2021 sus normas de uso y tendrás que aceptarlas para seguir utilizando la app. De no aceptarlos, no podrán seguir empleando el servicio, ya que la aplicación no se ejecutará.

Todavía se desconoce la naturaleza de esta actualización y qué cambios contendrá, así como la manera en la que afectará a los usuarios. Sin embargo, en las imágenes filtradas por WABetaInfo se muestran dos puntos clave que los usuarios deben aceptar para continuar usando la app de mensajería: uno tiene que ver con cómo procesa WhatsApp tus datos y la otra con cómo las empresas podrán usar los servicios y servidores de Facebook para almacenar y gestionar las conversaciones de WhatsApp con sus clientes.

Modo vacaciones

El rey de la mensajería está preparando un ‘modo vacaciones’ para que puedas descansar y desconectar de verdad. La función archivará las conversaciones para silenciarlas y mantenerlas así aun si llegan nuevos mensajes.

Actualmente, cuando recibes un mensaje de un chat archivado, WhatsApp lo desarchiva automáticamente. Pero esta futura función permitirá que los chats permanezcan archivados en la aplicación aunque entren mensajes nuevos.

WhatsApp en varios dispositivos a la vez

Esta es probablemente una de las más esperadas. WhatsApp está finalmente probando la última etapa de su función para poder utilizarse en múltiples dispositivos, según informa WABetaInfo.

Aunque la funcionalidad todavía no está disponible, se puede echar ya un vistazo previo a cómo será y cómo funcionará en tu teléfono móvil. Parece ser que WhatsApp te permitirá usar la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo con esta mejora.

