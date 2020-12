WhatsApp cambia en 2021 sus normas de uso y tendrás que aceptarlas para seguir utilizando la app

Según adelantaba WABetaInfo, en 2021 WhatsApp actualizará sus términos de uso. Esto, concretamente, es el apartado que en la versión en español se llama ‘Condiciones del servicio’ y que según la página web oficial no se modifica desde el 24 de abril de 2018.

Dichas condiciones deben ser aceptadas por el usuario para que WhatsApp pueda proporcionarle sus servicios “mediante las aplicaciones, los servicios, las características, el software y sitio web” que pone a su disposición. Y añaden: “Aceptas nuestras Condiciones al registrarte, instalar, acceder, o utilizar nuestras aplicaciones, servicios, características, software, y sitio web”.

De la misma manera, los nuevos términos de uso, que entrarán en vigor el próximo 8 de febrero de 2021, deberán acatarse y aceptarse si queremos seguir utilizando el servicio de mensajería. No obstante, los usuarios dispondrán de tiempo suficiente durante las semanas anteriores a la fecha para aceptar los cambios. De no aceptarlos, no podrán seguir empleando WhatsApp, ya que la aplicación no se ejecutará.

WABetaInfo explica que WhatsApp anunciará antes de la fecha tope sus términos de servicio actualizados utilizando una ventana emergente tipo banner en la aplicación, tanto en iOS y como en Android. Este banner te llevará a una página en la que podrás informarte de todos los cambios en los términos de uso y políticas de privacidad de la app y donde podrás aceptarlos.

Todavía se desconoce la naturaleza de esta actualización y qué cambios contendrá, así como la manera en la que afectará a los usuarios.

Sin embargo, en las imágenes filtradas por WABetaInfo se muestran dos puntos clave que los usuarios deben aceptar para continuar usando la app de mensajería: uno tiene que ver con cómo procesa WhatsApp tus datos y la otra con cómo las empresas podrán usar los servicios y servidores de Facebook para almacenar y gestionar las conversaciones de WhatsApp con sus clientes.

Las filtraciones muestran cómo WhatsApp nos notificará los cambios y algunos de estos. WABetaInfo

El servicio de anuncios

Como ya informamos en un reciente artículo, WhatsApp acaba de estrenar a nivel mundial una nueva función de soporte para poder enviar avisos a través de la app a los usuarios, un servicio en la que aseguran que no incluirán publicidad. El anuncio sobre los cambios en la política de uso y privacidad llegará previsiblemente en este formato, según lo adelantado por WABetaInfo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.