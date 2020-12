Test de autodiagnóstico de Covid-19: ¿dónde se pueden comprar? ¿Qué precio tienen? ¿Cómo funcionan?

Los primeros test de autodiagnóstico rápido para la detección de anticuerpos frente a la Covid-19 ya se han comenzado a dispensar en las farmacias, aunque de momento se han distribuido de forma limitada.

Estas pruebas permitirán a los ciudadanos y ciudadanas realizarse un test en casa mediante una punción en el dedo para saber si han estado en contacto con el virus y si han pasado la enfermedad, "pero no son útiles en el caso de que exista sospecha de infección", explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

¿Dónde y cómo se pueden adquirir?

Este tipo de pruebas que se están empezando a introducir en el mercado para la detección de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 únicamente pueden venderse en establecimientos farmacéuticos de forma presencial y es necesaria una prescripción médica al ser el "único mecanismo viable para garantizar la trazabilidad de los test".

Además, los farmacéuticos trasladarán a la persona que adquiera el test que "se trata de una enfermedad de declaración obligatoria", por lo que es realmente importante "que los ciudadanos comuniquen al profesional sanitario prescriptor de la prueba su resultado para su adecuado seguimiento".

¿Cómo funcionan?

Estos test son capaces de detectar la respuesta del organismo frente al nuevo coronavirus en tan solo 15 o 20 minutos. Así, la prueba analiza la presencia de anticuerpos IgM e IgG mediante un leve pinchazo en la yema del dedo, pero no permite diagnosticar la infección en el paciente.

En el caso de PrimaCovid, el primer test autodiagnóstico aprobado por la Unión Europea para su comercialización, los pasos son los siguientes: primero se limpia el dedo, se recoge una gota de sangre que se posiciona posteriormente en la prueba estéril. Después, se añade un diluyente y en 15 o 20 minutos aparecen los resultados.

De esta manera, no es necesario enviar la prueba a ningún labotarorio para saber el resultado, ya que "la misma persona se realiza la prueba recogiendo la muestra de sangre e interpretando el resultado del test", añaden desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

¿Cómo se interpretan los resultados?

Esta prueba detecta anticuerpos IgM, que indican una infección reciente pero no necesariamente activa, e IgG, que indican que la infección ya se ha superado y se han generado anticuerpos desde hace más tiempo.

Si el resultado da negativo en IgM e IgG significa que la persona no ha contraído el virus ya que el sistema inmunológico no detecta anticuerpos. No obstante, estos resultados no excluyen de la infección, por lo que si se sigue teniendo síntomas deberá repetir el test a los 3 o 5 días.

Si el resultado es positivo en IgM e IgG quiere decir que el paciente está en la fase aguda tardía de la infección. Por otro lado, si es positivo en IgM y negativo en IgG indicaría que el paciente está en la atapa aguda de la infección, pues los anticuerpos IgM son los primeros que aparecen, entre los 7 y 10 días del contacto con el virus.

Por último, si el resultado es negativo en IgM y positivo en IgG indicaría que ya se ha superado la enfermedad, ya que estos anticuerpos aparecen entre los 10 y 15 días.

¿Pueden aparecer falsos positivos?

En el caso de personas asintomáticas con resultado IgM positivo puede tratarse de un falso positivo ya que, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, estas pruebas son muy sensibles pero menos específicas que otros test que utilizan técnicas diferentes.

"Se puede producir la aparición de falsos positivos ya que son pruebas muy sensibles, o falsos negativos en el caso de que la cantidad de muestra no sea la adecuada", añaden.

En este sentido, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha advertido de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos Covid-19 para autodiagnóstico "no sirven y no deben ser utilizadas para diagnosticar la infección". La SEIMC indica que "no son fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos" y ha mostrado su preocupación porque una "mala interpretación" puede favorecer que se asuman conductas de riesgo.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que hay que ser prudentes en la utilización de estas pruebas porque no son "un pasaporte de seguridad" y el resultado positivo debe confirmarse con una PCR.

¿Cuál es su precio de venta?

El precio recomendado de venta del primer test aprobado por la UE para el autodiagnóstico en casa, de la farmacéutica suiza Primalab, será de 22,50 euros. Fernando Diez, director general de Elix Pharma, una empresa valenciana que será encargada de distribuir los test Prima en España, ha expresado en 20minutos su "compromiso" para evitar que se especule con esta cifra, "tal y como ocurrió con las mascarillas al principio de la pandemia". Además, desde Elix Pharma aseguran que su objetivo es que el precio baje en tres o cuatro meses.