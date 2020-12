Nueva oportunidad de conseguir el altavoz inteligente de Google rebajado: ahora en Mediamartk por 39 euros

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, el tiempo límite para conseguir el regalo perfecto para nuestros seres queridos. Una búsqueda incansable para dar con el detalle que conseguirá sacarles una sonrisa en Nochebuena o la mañana de Reyes, pero que, antes, puede darnos algún que otro quebradero de cabeza si no tenemos una idea previa. Por ello, es importante tener una wish list con aquellos básicos que, este 2020, van a triunfar, en la que, desde luego, no deben faltar algunos de los juguetes más deseados entre los niños, auriculares bluetooth, un patinete eléctrico y, tampoco, alguno de los altavoces inteligentes que tanto dieron de qué hablar el pasado Black Friday.

Ya sea de la mano de Alexa, Siri, Google o Celia, la apuesta por estos gadgets es un triunfo, pues, facilitan muchas tareas rutinarias al tiempo que le dan a nuestro hogar un toque domótico. Eso sí, aunque estos dispositivos están al alcance de la mayoría de bolsillos, suelen escaparse del presupuesto navideño con el que debemos cubrir otros tantos detalles. Pero, ¿qué harías si te dijésemos que hemos dado con el altavoz de Google a un precio irresistible? En el catálogo de Mediamarkt hemos dado con una buena oferta que, por menos de 40 euros, nos permite disfrutar y regalar este artículo. ¿Te animas?

Qué puede hacer Google por ti

¡Hora de relajarse! Después de una jornada de trabajo intenso, llegar a casa es lo mejor para relajarnos y Google nos puede ayudar a ello. Tan solo tenemos que pedirle que nos ponga ruido blanco para que, así, podamos desconectar. Las palabras mágicas son “Ok, Google, pon el sonido de la lluvia o el de una tormenta”. Es necesario decir la palabra sonido, porque si no nos pondrá una canción que incluya la palabra lluvia o tormenta, en este caso.

Lavar los platos, poner la colada o cualquier decisión en casa puede ser, a veces, cuestión de enfrentamiento. Pero Google puede ayudarnos a echarlo a suertes, basta con decir “Ok, Google: lanza una moneda”. El asistente lo hará con sonido incluido y te dirá si ha salido cara o cruz. También puedes pedirle que te diga un número aleatorio o tipo dado, diciéndole que te diga un número del uno al seis. Para los que siempre quieren saber más. Ya sea para combatir el aburrimiento o para ganar al Trivial, si dices “Ok, Google: sorpréndeme”, el asistente te contará un dato curioso al azar.

