Autonomía y seguridad: las claves para elegir un buen patinete eléctrico (y un modelo de Cecotec a mitad de precio)

La movilidad 'eco' se ha convertido es una gran opción para regalar estas navidades. Además de contribuir a generar ciudades más limpias, esta solución motorizada es perfecta para aquellos que buscan moverse con autonomía (¡y sin atascos!), pero, debido a su precio, no suelen estar en las wish lists de los que regalan, aunque sí de los que piden. Y es que, cuando se trata de escribir la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, son muchos los que no tienen en cuenta el presupuesto final. Pero, lo cierto, es que, más allá del dinero o de las marcas más populares, la elección de un buen patinete eléctrico debe depender de otros factores. ¿El más importante? Las prestaciones que pone al servicio de los usuarios.

La autonomía es una de las más importantes, puesto que de ella dependerá el tipo de patinete que escojamos y es que debe adecuarse al uso que le demos. Si, por ejemplo, solo lo vamos usar para dos trayectos al día, ida y vuelta al trabajo, bastará con uno que supere una autonomía de 15 kilómetros. Pero, si vamos a usarlo más, será interesante optar por aquel que alcance los 25. Otras de las características a las que hay que prestar atención son los sistemas de seguridad que integra el patinete, ya que de esta forma nos evitaremos sustos.

Si se sincronizan con nuestro teléfono vía app, si disponen de modos de conducción y hasta si son plegables según el espacio del que dispongamos para guardarlo son otras de las consideraciones a tener en cuenta. Pero, si, además, buscamos un modelo que reúna unos buenos requisitos, que sea de una marca de confianza y que tenga buen precio, no debemos pasar por alto el modelo Bongo Serie A Connected de Cecotec, que ahora está rebajado a mitad de precio. ¿Quieres descubrir sus características?

Este patinete tiene una autonomía de 25 kilómetros. Cecotec

Las prestaciones clave de este patinete

Autonomía . Este modelo cuenta con una autonomía de 25 kilómetros (gracias a una batería intercambiable) lo que nos permite movernos libremente por la ciudad. Además, su potencia de 700 W nos ayuda a hacerlo sin dificultad incluso en los terrenos con pendiente.

. Este modelo cuenta con una autonomía de 25 kilómetros (gracias a una batería intercambiable) lo que nos permite movernos libremente por la ciudad. Además, su potencia de 700 W nos ayuda a hacerlo sin dificultad incluso en los terrenos con pendiente. Seguridad . Sus ruedas cuentan con tecnología tubeless de 8,5’’, lo que significa que son más resistentes y sistema antirreventones. También cuenta con un triple sistema de frenado con freno de disco, eléctrico y manual trasero añadido.

. Sus ruedas cuentan con tecnología tubeless de 8,5’’, lo que significa que son más resistentes y sistema antirreventones. También cuenta con un triple sistema de frenado con freno de disco, eléctrico y manual trasero añadido. Conducción más sencilla. Gracias a sus tres modos de conducción, podemos adaptar la conducción a nuestra manera. El modo Eco, para un manejo seguro con ahorro de energía. El confort para el mejor rendimiento con un consumo óptimo y, por último, el modo sport para alcanzar la máxima potencia. Es plegable para poder almacenarlo con facilidad. Asimismo, cuenta con una aplicación que nos permite optar por ciertos ajustes y visualizar datos de nuestros trayectos.

