Lego, Playmobil y Play-Doh, entre las marcas que se suman a las rebajas de la Semana de los Juguetes de Amazon

Papá Noel y los Reyes Magos lo tienen muy claro: en cuestión de juguetes y de whist list infantiles más vale ser previsor si no queremos que se agote el stock. Y no será porque los más pequeños de la casa no hayan cumplido con sus deberes de escribir la carta... ¡si está lista desde octubre! Por ello, solo queda ponerse manos a la obra hasta dar con todo lo necesario para satisfacer hasta los deseos más exigentes (siempre en la medida correcta). Para ayudarnos en esta tarea, en Amazon, donde ya han activado su tienda de Navidad, ha elaborado una selección de las mejores marcas de juguetes... ¡y los ha rebajado

En esta categoría podemos encontrar desde muñecos hasta juegos de mesa para disfrutar en familia, sin olvidarnos de algunos de los juguetes más populares y deseados, como los Super Things. Los personajes favoritos de los niños, como las princesas de Frozen o los protagonistas de The Mandalorian también están en esta promoción y, además, para aquellos padres que quieren apostar por la filosofía Stend para que sus hijos aprendan jugando, Amazon también tiene opciones. ¿A qué esperas para aprovechar las rebajas?

Las marcas destacadas de juguetes

- Playmobil. Además de encontrar el clásico belén de la marca, podemos optar por las propuestas más novedosas, como algunas de los juguetes de lo nuevo de Scooby Doo.

- Lego. El mundo Lego no para de crecer y hasta el Universo Star Wars ha caído rendido a sus encantos. También tiene propuestas para más mayores, como la gama Lego Architecture, con la que construir algunos de los edificios más emblemáticos del mundo.

- Hasbro. Aquellos que quieren apostar por juegos de mesa no pueden dejar pasar el catálogo de Hasbro, una marca referente, puesto que suyas son algunas propuestas como el Quién es quién o el clásico Tragabolas.

- Play-Doh. Las manualidades, además de ayudar a promover la creatividad y la coordinación manual, son perfectas para que los pequeños se despeguen de las pantallas y disfruten de la plastilina, bien sea para jugar a ser odontólogos o para tener su propia barbería.

- Nenuco, Pinypon y Nanci. Los muñecos, para los más pequeños de casa, son irresistibles, aunque hay quienes prefieren jugar a ‘papás y mamás’, a crear sus propias ciudades o dar vida a un nuevo grupo de amigos.

- Fisher-Price. Si en casa hay bebés, los juguetes y accesorios de esta marca son perfectos para vosotros. ¿Sois más de móviles de osos para la cunita para que duerma mejor o de un gimnasio sensorial para que empiece a descubrir nuevos estímulos?

- Barbie. Aunque no todos los artículos de Mattel están rebajados en la Semana de los Juguetes de Amazon, sí se pueden encontrar algunos tan divertidos como el horno de pizzas o Princesa Aventuras a Caballo.

