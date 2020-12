Solo 28 euros para conseguir el 'smartwatch' que Amazon ha rebajado (¡y que encanta a los usuarios!)

Desde que hemos hecho de nuestra casa nuestro gimnasio particular, no hay día en el que no usemos algunas de las herramientas que hemos añadido, como la rueda de abdominales o el kit de mancuernas. Pero, además, combinamos estos entrenamientos con sesiones de ejercicios al aire libre (con la motivación extra que dan unos buenos auriculares inalámbricos). Incluso hemos dado con una solución para que el frío no sea una excusa: una banda deportiva con cascos integrados. Así que, una vez verificado que somos capaces de seguir una rutina deportiva, queremos empezar a controlar nuestros datos y nuestra evolución y, para conseguirlo, los smartwatches son los mejores aliados.

Estos wearables, unos de los más populares tras los auriculares inalámbricos, son capaces de medir la distancia que recorremos, nuestras pulsaciones e, incluso, las calorías quemadas. Además, con una mayor inversión, podrás tener un entrenador personal en nuestra muñeca en modelos como el Huawei Watch Fit. Asimismo, contar con este aliado tecnológico es asequible para la mayoría de bolsillos, puesto que en el mercado existen diversos dispositivos con precios diferentes. Y, algunos, tan rebajados como el modelo que hemos encontrado hoy en el catálogo de ofertas flash de Amazon.

Se trata del modelo de Willful, que cuenta con más de 7.000 valoraciones, incluye podómetro, nueve modos deportivos y otras prestaciones muy interesantes. Pero, lo mejor de todo es que hoy está rebajado un 28% para que pueda ser tuyo por menos de 30 euros. ¿Quieres descubrir más?

Durante las próximas horas, este modelo cuesta menos de 30 euros. Amazon

Tres motivos para que te hagas con él

Una gran pantalla a color. Con una pantalla de 1,3” a todo color, la de este 'smartwatch' es lo suficientemente grande para consultar los datos con facilidad, pero sin que acabe resultando incómoda al ocupar más espacio del deseado en nuestra muñeca. Además, este modelo es capaz de sincronizarse con otros dispositivos, como nuestro ‘smartphone’, para lograr que recibamos todas las notificaciones, y podamos disfrutarlas sin dificultad desde su pantalla.

