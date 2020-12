Unos auriculares 'bluetooth' con función de orejeras: el invento de Amazon para que hagas deporte sin pasar frío

El deporte, además de necesario en un estilo de vida saludable, es una vía de desconexión para muchas personas que recurren a él como terapia para calmar el estrés diario y para liberar la tensión acumulada. Sin embargo, ahora que llega el invierno y que muchas personas han montado su propio gimnasio en casa, donde han incluido mancuernas, bandas elásticas y otras herramientas para potenciar cada sesión, los entrenamientos indoor solo están reservados para aquellos que se atreven a enfrentarse a las bajas temperaturas.

Claro que, también son muchos los que no renuncian a sus rutinas deportivas diarias outdoor... ¡a pesar del frío! En estos casos, además de combinar sesiones en el hogar, que incluyan abdominales, ejercicios de espalda y otros destinados a tonificar diferentes áreas del cuerpo, apuestan por realizar alguna sesión de running o bicicleta en la calle. Y, para estas situaciones, nada mejor que ir acompañado de música para que nos ayude a encontrar la motivación necesaria para vencer a nuestra pereza y al frío.

Para ello, hemos dado con una solución tres en uno que, además de funcionar como cinta deportiva para resguardar nuestras orejas de las bajas temperaturas, también sirve como antifaz para dormir. Pero, lo mejor de todo, es que integra auriculares para que podamos protegernos del frío o conciliar el sueño al tiempo que escuchamos música. ¡Y por menos de 20 euros! ¿Quieres descubrirlos?

Esta diadema incorpora auriculares. Amazon

¿Por qué debería apostar por ellos?

Además de ser unos cómodos tres en uno que, tan pronto nos sirve para escuchar música como para calentarnos las orejas o proteger los ojos mientras dormimos, este gadget nos ofrece grandes prestaciones en cada una de sus formas. Por ejemplo, si hablamos de los auriculares bluetooth que incluye son ultrafinos para no generar molestias al tiempo que incluyen una consola de control fácil de manejar y táctil en la zona de la frente para no tener que apretar la zona de las orejas. También tienen tecnología para bloquear el ruido ambiental si, en vez de para hacer deporte, el usuario prefiere usarlos para dormir y una autonomía de 10 horas para que no haya que preocuparse de quedarse sin música en ningún momento.

Respecto a la cinta, que hace la de orejeras o de antifaz (a gusto del consumidor), cabe destacar que está fabricada de un material cómodo, transpirable y lavable y reforzado con una malla transpirable que se adapta a la mayoría de cabezas. Compatible al 100% con la lavadora (¡salvo la unidad de control!), este invento es perfecto para aquellos que buscan buenos dispositivos para practicar deporte al tiempo que protegen las orejas del frío o soluciones efectivas para disfrutar de buena música mientras concilian el sueño sin preocuparse por la incomodidad.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.