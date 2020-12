No hay excusa que valga: Aliexpress rebaja una rueda abdominal para que tonifiques tu 'six-pack' por 9 euros

El que avisa no es traidor y, si el próximo verano quieres empezar a lucir six-pack, no debes tardar en empezar a introducir en tu rutina ejercicios destinados a tonificar la zona abdominal. De hecho, e incluso el día que toque sesión de resistencia y no de tonificación, no está de más dejar cinco minutos de nuestro entrenamiento para realizar algunas de estas propuestas, ya que es una de las áreas del cuerpo donde más cuesta conseguir resultados visibles. Asimismo, reforzar esta zona también hace que trabajen el resto de músculos que forman el core, que se encargan de proteger los órganos internos y la espina dorsal.

Para conseguir estos resultados, además de apostar por los clásicos ejercicios de abdominales, también podemos incluir en nuestra rutina algunos accesorios que nos ayuden a implementar cada sesión. Las bandas elásticas son unas de las más demandadas, pero también hay opciones muy populares como las mancuernas, los electroestimuladores o las ruedas abdominales que, en combinación con el resto de ejercicios, ayudan a conseguir antes resultados visibles. Precisamente hemos encontrado en Aliexpress una de estas últimas herramientas a mitad de precio y muy fácil de usar.

Rueda de abdominales. AliExpress

Eso sí, no hay que olvidar, mientras usamos esta herramienta, que la técnica es esencial (si no queremos acabar lesionados): para empezar a usarla es importante optar por la posición de cuadrupedia, ya que nos permitirá controlar mejor la fuerza y el equilibrio cuando empecemos a hacer las extensiones. ¿El objetivo? Intentar que las rodillas formen un ángulo superior a 90% al tiempo que contraemos el abdomen para trabajar el core.

Tres ejercicios para sacarle el máximo partido

Las planchas. Este ejercicio es uno de los más comunes cuando queremos trabajar la fuerza y la resistencia del tren superior, pero, cuando le añadimos una 'power wheel' la exigencia física varía (¡y mucho!). Aumentará la resistencia y la fuerza al dar inestabilidad al movimiento, por lo que el movimiento será más completo y requerirá un mayor trabajo muscular.

Este ejercicio es uno de los más comunes cuando queremos trabajar la fuerza y la resistencia del tren superior, pero, cuando le añadimos una 'power wheel' la exigencia física varía (¡y mucho!). Aumentará la resistencia y la fuerza al dar inestabilidad al movimiento, por lo que el movimiento será más completo y requerirá un mayor trabajo muscular. Rodillas al pecho. Aunque los escaladores son uno de los complementos típicos del ejercicio anterior, con ayuda de la rueda abdominal no son posibles de forma individual, aunque sí conjunta. Tratando de llevar ambas rodillas al pecho, mientras los brazos están dispuestos en plancha y los pies en la wheel, aumentaremos la exigencia y la fuerza, al tiempo que trabajaremos el equilibrio.

Aunque los escaladores son uno de los complementos típicos del ejercicio anterior, con ayuda de la rueda abdominal no son posibles de forma individual, aunque sí conjunta. Tratando de llevar ambas rodillas al pecho, mientras los brazos están dispuestos en plancha y los pies en la wheel, aumentaremos la exigencia y la fuerza, al tiempo que trabajaremos el equilibrio. Elevaciones en ‘v’. Quizás, el más complejo de los tres, este ejercicio pondrá a prueba nuestra fuerza y equilibrio, pues, desde una plancha clásica (con los pies en la rueda), hay que elevar la cadera hacia el techo mientras llevamos la rueda hacia los brazos.

