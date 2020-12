Endulza la Navidad en familia y consigue todo lo necesario para preparar las mejores galletas de la temporada

Nunca es tarde para crear nuevas tradiciones en familia. Y más en 2020, un año especial y diferente. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la magia se vuelve necesaria en una época repleta de colores, luces, regalos y comida. Pero, si tu lista de pendientes es cada vez más larga, te recomendamos sacarle partido a la tienda de Navidad creada por Amazon y comenzar lo antes posible con las compras del amigo invisible y Reyes Magos. La idea es evitar agobios, disfrutar el proceso y empaparse del espíritu en todo momento.

Ahora... si hablamos de comida, existen una serie de elementos que nunca pueden faltar en el menú navideño. Con esto, no debemos olvidar el lado dulce de la fiesta. Y no, no hablamos del roscón... nos referimos a las deliciosas galletas. De distintas formas, tamaños y sabores, las galletas de Navidad son costumbre de años y no pasan de moda. ¿Lo mejor? Es que para prepararlas, podemos incluir a todos los miembros de la casa (también a nuestras mascotas). Lo más importante, es contar con todos los elementos necesarios para gozar del momento culinario.

Este año en 20decompras fuimos por todos esos materiales que te permitirán hornear las mejores recetas con azúcar, canela, jengibre, mantequilla y mucho más. Pero no solo eso, también apostamos por el decorado para tener un resultado original y sabroso. Finalmente, no olvides que el secreto de la tradición está en compartir y cocinar con mucho amor. ¿Estás listo para hornear tus propias galletas? ¡Vamos a ello!

Todo lo que necesitas para hornear galletas de Navidad

Desde árbol de Navidad, reno, Papá Noel y mucho más. Este set, cuenta con 14 moldes cortadores de galletas muy fáciles de usar y limpiar. Solo tienes que presionar desde la parte superior (plegable) y presionar el lado afilado hacia abajo para conseguir distintas formas. Los tamaños son ideales para decorar y colorear con glaseado. Cuentan con cinco estrellas doradas y entre las valoraciones, otros compradores destacan la calidad de este pack. ¡Está rebajado y puede ser tuyo por solo 10,99 euros!

Para hornear tus propias galletas navideñas en familia, los moldes de Tuscom. Isasaweis | Amazon

Perfecta desarrolla tu chef interno, esta pistola de glaseado permite crear una gran variedad de decoraciones navideñas en tus galletas. Resistente y con un gatillo ajustable, también cuenta con ocho boquillas de acero inoxidable y trece plantillas para personalizar tus dulces. Otra de las ventajas de este producto, es que todos los contenidos están convenientemente embalados en un contenedor muy práctico de almacenamiento. En sus más de 3.000 valoraciones, otros compradores destacan la facilidad y comodidad de uso. Como si fuer poco, es la más vendida en la categoría de "pistolas para hacer galletas" de Amazon y puede ser tuya por 19,55 euros.

Para llevar la decoración de tus galletas a otro nivel, la pistola de glaseado de Masterclass Amazon

Las clásica receta de jengibre

1 Mezclas en paralelo En un bol poner 500 gr de harina, 2 cucharaditas de jengibre molido, 2 cucharaditas de canela en polvo, 1/4 cucharada de clavo de olor o nuez moscada molida y 3/4 cucharada de bicarbonato de sodio. Luego, en otro recipiente, batir 225 gr de mantequilla con 200 gr de azúcar moreno hasta obtener la crema.

2 Comienza la magia Al recipiente se le añade 170 gr de miel, 1 huevo grande, mezclamos y poco a poco agregamos los ingredientes secos. Amasamos hasta conseguir una consistencia homogénea y algo pegajosa. Luego extendemos con un rodillo entre dos hojas de papel de hornear. Llevar al congelador por 10 minutos.

3 Dar forma y hornear Cortar las galletas con los distintos moldes y luego decorar a gusto con la pistola de glaseado. Llevar al horno a 180º (precalentado). El tiempo de cocción dependerá del tamaño de las galletas, no las pierdas de vista.

