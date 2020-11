Los robots de cocina más populares de Cecotec, a precios de Black Friday: consíguelos por menos de 300 euros

Cocinar es uno de los pasatiempos que más adeptos ha ganado en los últimos meses. Hemos pasado del menú de supervivencia a elaborados batch cooking con lo que asegurar que, de lunes a domingo, tenemos a mano platos caseros, variados y deliciosos con los que cuidar de nuestra salud... ¡y la de nuestro paladar! Una afición con muchas ventajas que, sin embargo, también nos ha demostrado que estamos desprovistos de utensilios que nos facilitarían esta tarea, como un buen kit de táperes de cristal para guardar la comida o de una batería completa y en buen estado en la que sacar partido a los productos de nuestra nevera.

Pero si hay un gadget con el que pocos cocinillas no sueñan es con un robot de cocina que, además de ampliar su recetario, les ayuden a agilizar los muchos procesos que conlleva preparar un menú semanal completo. Claro que, el precio al que suelen estar sujetos no siempre nos permite incluirlo en nuestra wish list... ¿O sí? ¡El Black Friday ya está a la vuelta de la esquina y son muchos los ecommerces que ya nos tientas con buenas ofertas entre las que se incluyen estos pequeños electrodomésticos!

Entre las tiendas en las que podemos encontrar robots de cocina con descuentos, ha llamado nuestra atención Cecotec y los que ya ha aplicado a algunos de sus modelos. De hecho, ya ha dos que se encuentran en nuestros favoritos para disfrutar de las primeras rebajas del Viernes Negro: el Mambo 9590 y el 10070. ¿Quieres descubrir qué hace especial a cada modelo, cuánto te puedes ahorrar en su compra y cuál deberías elegir? ¡Sigue leyendo!

De estos robots, ¿con cuál te quedas?

- Mambo 9590.Con báscula integrada y 30 funciones, este robot de cocina nos ofrece una capacidad de hasta 3,3 litros (más un cesto para hervir y poder cocinar en cuatro niveles) con la que satisfacer las necesidades de toda la familia. Además, su jarra de acero inoxidable es apta para lavavajillas. Este pequeño electrodoméstico nos permite cocinar sin tapa para que podamos añadir los ingredientes durante el proceso sin dificultad. Este modelo también incorpora la exclusiva cuchara Mambomix que permite amasar sin cortar la masa para que esta sea más homogénea. Esta también se combina con el movimiento slowmambo para cocinar a baja temperatura.

Mambo 9590. Cecotec

- Mambo 10070. Este modelo también cuenta con 30 funciones y con báscula incorporada, pero destaca porque se puede controlar desde una aplicación móvil con recetas ilimitadas y guiadas paso a paso y modos predefinidos para facilitar su uso. Cuenta con 3,3 litros de capacidad en su jarra de acero inoxidable apta para lavavajillas y cestillo para hervir y cocinar en cuatro niveles. Además, incluye la cuchara Mambomix perfecta para masas y para poder cocinar a baja temperatura.

Mambo 10070. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.