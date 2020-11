Mañana se celebra el Singles' Day: qué es, qué tiendas tienen ofertas y dónde puedes comprar

La montaña rusa de compras durante los últimos meses del años puede que te tenga un poco despistado y que ya no sepas cuándo es el Amazon Prime Day, el Black Friday o si ha llegado ya el momento de salir a buscar los regalos de Navidad -que, por los anuncios de la tele, todo podría ser-.

Como bien dice el chiste, no hay nada más español que apuntarse a todas las fiestas, así que ahí que vamos y nosotros también queremos participar en el Singles’ Day -'Día del Soltero'-, el gran festival de los descuentos del gigante chino Alibaba que desde hace doce años se celebra el 11 de noviembre -11/11, el 1 al completo que representa al que ‘navega’ solo- cuyas ofertas duran 24 horas.

Hace días que los comercios online se están preparando para el ‘11.11 Global Shopping Festival’. En España, este se considera el quinto año en el que la cita tiene repercusión y, de hecho, cada vez está más asentado en nuestro calendario. Por citar algunos, en 2019, se unieron firmas como Worten, Fnac, El Corte Inglés o MediaMarkt.

¿Qué comprar?

Como suele ser habitual en este tipo de ‘fiestas del ahorro’, si buscas tecnología es posible que encuentres descuentos jugosos.

Otro sector que tiene también ofertas importantes es el de las firmas deportivas: Nike, Adidas y Puma, por citar algunas marcas, tienen ya atractivos saldos.

¿Dónde comprar?

Desde luego, si hay que subrayar un comercio en el que el ‘Día del Soltero’ es importante ese es AliExpress. Sin embargo, los descuentos no están solo en este gran almacén, aunque sin duda sea el principal beneficiario del 11/11.

AliExpress es especialmente fuerte en cuanto a tecnología y dispositivos se refiere, pero en esta fiesta las ofertas llegan a todas sus secciones: limpieza, moda, belleza, juguetes... si no quieres ir con prisas, te recomendamos que vayas echando un vistazo y te hagas una lista de deseos, aunque recuerda no comprarlos hasta el día 11, ya que antes no tendrán descuento.

Si no encuentras nada en AliExpress, puedes pasarte por otros muchos comercios que también se han apuntado a esta fiesta: por supuesto están los chinos Banggood para tecnología o SHEIN para moda, pero otros grandes del ecommerce también se unen, como por ejemplo eBay.

