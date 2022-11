En lo que a moda se refiere, cuando damos con una marca que nos encaja... ¡ya no sabemos vivir sin ella! Lejos de ser algo restrictivo, la mayoría de firmas incluyen las tendencias de cada temporada en su catálogo, por lo que siempre encontraremos aquellas prendas que no pueden faltar en nuestro armario ese año. Claro que, decidirse solo por una es muy difícil y siempre es un acierto contar con varias en nuestro vestidor. Esto nos permite acceder a más variedad de tejidos, diseños y combinaciones, aunque nos obligue a visitar varias tiendas físicas u online para dar forma a nuestros looks. ¿Te imaginas encontrar todo en un mismo site?

Springfield lo ha hecho posible al convertir su catálogo en uno multimarca gracias a la campaña Nice to Mix You, que nos anima a combinar diferentes firmas... ¡con la comodidad de adquirir las prendas en un mismo ecommerce! Gracias a esta iniciativa, las prendas de Levi’s, Pepe Jeans, Only o Calvin Klein, entre otros, ya forman parte de su web. Para mostrarnos las miles de combinaciones posibles, Laura Escanes, Jaime Lorente y Begoña Vargas han sido elegidos como imagen de la nueva campaña en la que han dado buena cuenta de cómo conseguir el look perfecto.

Prendas versátiles, combinaciones para acertar y estilos que van desde lo sporty a lo formal, incluso con incursiones de marcas surferas y deportivas. Las celebrities nos presentan este mix no solo en lo textil, puesto que en calzado también encontramos varias marcas para acertar. Bajo estas líneas seleccionamos los tres looks para ella compuestos por artículos de diferentes marcas... ¡que puedes comprar íntegramente en la web de Springfield!

Tres 'lookazos' que puedes comprar en Springfield

Al puro estilo boho. Si hay algo que ya sabemos es que esta temporada otoño-invierno será boho (¡o no será!); y nosotras ya hemos dado con el conjunto perfecto para lucir esta tendencia que nos encanta para ir al trabajo, de brunch o a tomar una copa. Para empezar, nos hemos enamorado de este vestido negro de punto con botones joya de Brave Soul que pide a gritos la combinación con las botas cowboy bicolor de Slowlove, trench crudo de Tiffosi y bolso mini tipo bandolera con detalles de serpiente de Pepe Jeans. ¿El detalle para rematar el look? Guantes de Pieces de piel sintética negra con un detalle smart para no renunciar al móvil.

Un 'look' de contrastes con el crudo y el negro como protagonistas. Vía Canva.com/ 20deCompras /Imágenes cortesía de Springfield

Los jeans como apuesta ganadora. No hay look que no solucione un vaquero y una combinación cómoda y estilosa que podamos emplear para ir a la oficina, para dar un paseo o para tomar un café en buena compañía. Los jeans de Levi’s de talle alto son unos de nuestros favoritos del catálogo, una prenda que apostamos por lucir con la doble combinación de blusa y jersey. La primera, de estilo naif, cuello redondo y manga larga de Springfield, mientras que para el jersey optamos por el modelo que ya le hemos visto a Begoña Vargas de Springfield y que tanto nos ha gustado de su campaña. A la vista dejaremos un cinturón con detalle dorado de Pieces y terminaremos con unos mocasines negros de Cortefiel.

Es una apuesta invernal, cómoda y con mucho estilo. Vía Canva.com / 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

El jacquard, el tejido de este invierno. En tonos tierra, con el beige como protagonista, este tejido nos traslada, inmediatamente, a los días más fríos del año pero frente a una chimenea y una taza de café. Pero, ¡eh!, que no solo es ideal para jerséis oversize que cubran el pijama, también pueden hacer de un vestido estampado como este de Springfield la prenda más sexy. Eso sí, que no se te olvide combinarlo con botas maxi de antelina de Pimkie, abrigo en verde botella de Compi para destacar el estampado del vestido, bolso acolchado de Cortefiel para cumplir con los preceptos de la temporada y unas gafas retro que nos hagan sentirnos Brigitte Bardot, esta vez firmadas por Starlite.

Con una buena combinación, el jacquard puede ser una prenda muy sexy. Vía Canva.com / 20deCompras / Imágenes cortesía de Springfield

