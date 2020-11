Movember a la vista: cómo conseguir un buen bigote en casa... ¡con ayuda de esta recortadora rebajada de Philips!

Aunque el bigote es un look apto para cualquier época del año, noviembre es su mes. Y, no: no tiene que ver, en punto alguno, con la estacionalidad o la bajada de las temperaturas (más abriga una barba espesa tipo hípster, si lo que queremos es buscar calor). Desde hace casi dos décadas, el undécimo mes del año se celebra el Movember: un movimiento solidario que ayuda a visibilizar la importancia de que los hombres se cuiden y prevengan enfermedades como el cáncer de próstata o de testículos. ¿Cómo? Invitando a todo aquel que quiera aportar su granito de arena a lucir la mejor versión de su mostacho. Un pequeño gesto que suma mucho al que cada año se unen más personas. Pero, ¿qué hago si no soy capaz de dejarme un buen bigote desde casa (¡y sin ayuda de un barbero!)?

A más de uno le habrá pasado aquello de intentar trazar una línea fina y elegante de vello facial con la que sumarse al Movember (o cambiar de look), y acabar con un mostacho rústico, con pelos de todas las larguras, torcido y, claramente, asimétrico. Un auténtico quebradero de cabeza para los amantes de los bigotes con poca pericia con la maquinilla que, sin embargo, puede solucionarse fácilmente si se confían en gadgets de calidad que hagan casi todo el trabajo por nosotros. ¿Cómo te manejas con las recortadoras?

Este pequeño electrodoméstico es un aliado para aquellos que buscan precisión, pero quieren lucir algo de vello. Fáciles de manejar y con muchos cabezales para lograr el look deseado, la realidad es que no hay que invertir mucho dinero para conseguir uno de una gran marca. Sirva de ejemplo la OneBlade Pro, de Philips que, además de estar rebajada un 20%, te puede salir aún más barata si eres lector de 20minutos.es. Ahora tienes un 10% de descuento adicional al introducir el código 20MINUTOS10 en tu compra (código válido hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en la sección respironics). ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Cómo conseguir el bigote perfecto

Primero... recortar o afeitar. En este mes de noviembre, es importante que todo el protagonismo se lo lleve el bigote y, por ello, debemos asegurarnos de que el resto de vello facial quede perfecto para que este resalte. Así, este dispositivo puede ayudarnos bien a recortar o a afeitar por completo la barba, gracias a su tecnología de protección doble que permite un afeitado más fácil, cómodo y aún más efectivo. Es capaz de afeitar todo tipo de longitud sin dañar la piel y cuenta con un peine guía de 12 longitudes para recortar de forma homogénea.

. Gracias a sus cuchillas de doble cara, este dispositivo crea líneas definidas y perfila los bordes para así conseguir el estilo que queremos darle a nuestro bigote en cuestión de segundos. Un dispositivo siempre a punto. Este modelo es resistente al agua para que nos resulte cómodo de limpiar y así, siempre lo tengamos listo para nuestro próximo afeitado. Además, incorpora un LED en el que muestra el estado de la batería del dispositivo, para que nunca nos quedemos a medias, y se puede usar tanto en seco como en húmedo, para adaptarse a nuestra rutina.

