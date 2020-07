¿Afeitarse en seco o húmedo? Así es la maquinilla rebajada de Philips que se adapta a tus gustos

Con la llegada de las altas temperaturas (y los sofocos estivales), la barba, a la mayoría, nos sobra. Da calor, la zona del mentón y el cuello tiende a llenarse de granitos y pelos enquistados y, además, con la acción del sol tiende a quemarse y aclararse si no la cuidamos como es debido. Además, dejársela es llamar a las marcas de bronceado, pues, ¿a quién no le ha pasado aquello de afeitarse y ver que la cara la tiene de dos tonos de moreno muy diferentes? La mejor solución para todos estos pequeños (pero molestos) problemas es un buen afeitado con el que dar la bienvenida a un look más estival que, además, nos va a hacer ganar tiempo, siempre que demos con una maquinilla que nos lo permita...

Lejos de confiar en las cuchillas tradicionales para decir adiós a la barba (son mejores para repasos o zonas pequeñas, como el bigote o las patillas), lo mejor es apostar por soluciones eléctricas y diseñadas para adaptarse a todo tipo de rostro, piel y pelo. Y, lo mejor, es que no hay por qué invertir mucho dinero para hacerse con una maquinilla de calidad a un buen precio. ¿Qué opinas de la Aquatouch que Philips ha rebajado? Destaca por ser capaz de adaptarse a las rutinas de cada uno y por conseguir resultados igual de buenos en seco o en húmero.

La afeitadora AquaTouch, de Philips. Philips

Tres motivos para hacerte con ella

1 Un afeitado con protección Diez veces más segura que una cuchilla convencional, según Philips, esta maquinilla destacar por su cabezal redondeado, que desliza con suavidad sobre la zona a afeitar sin producir cortes o irritaciones, bien sea en seco o en húmedo.

2 Cómodo y depurado Para que cada uno pueda elegir cómo se afeita, este modelo es capaz de proporcionar el mejor sellado en húmedo y en seco y en tiempo récord. Lo consigue gracias a las cuchillas MultiPrecision (capaces de levantar y cortar todo tipo de pelo y en pocas pasadas) que, combinadas con los cinco cabezales móviles en todas las direcciones, aseguran un contacto más cercano con la piel para un afeitado más rápido y apurado, incluso en la zona del cuello y la línea de la mandíbula. Además, incluye varios complementos para asegurar que el diseño de la barba y las patillas se adapta a nuestros gustos y necesidades.

3 45 minutos de autonomía Una hora de carga equivale a 45 minutos de afeitados (aproximadamente unos 15) que, además, puede realizarse sin cables para facilitar el proceso y la comodidad del usuario. Cabe destacar que su intuitiva pantalla muestra información relevante para obtener el mejor rendimiento de la afeitadora, bien sea el indicador de nivel de batería; de limpieza; de sustitución del cabezal; y de bloqueo para viajes.

