Crean el blanco más blanco del mundo, capaz de enfriar la superficie de la Tierra

Los ingenieros de la Universidad de Purdue –Indiana– han creado el blanco más blanco del mundo, capaz de mantener una superficie hasta 18 grados Fahrenheit – -7,7º C – más fría que su entorno ambiental, casi como lo hace un refrigerador, pero sin consumir energía.

Esta pintura prácticamente no absorbería nada de energía solar y alejaría el calor, por ejemplo, de un edificio que fuera pintado con ella, por lo que haría las funciones de aire acondicionado. “Parece difícil imaginar que una superficie expuesta a la luz solar pueda estar a menos temperatura que el entorno ambiental, pero hemos demostrado que esto es posible”, apunta Xiulin Ruan, profesor de Ingeniería Mecánica de Purdue.

En la página web del centro universitario explican que la pintura, no solo enviaría calor desde una superficie, sino también desde la Tierra al espacio profundo, donde el calor viaja indefinidamente a la velocidad de la luz. De esta manera, señalan, el calor no queda atrapado dentro de la atmósfera y no contribuye al calentamiento global.

“No estamos moviendo calor de la superficie a la atmósfera, simplemente lo estamos arrojando todo al universo, que es un disipador de calor infinito”, señala Xiangyu Li, investigador postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que ha trabajado en este proyecto. Afirman que “la superficie de la Tierra se enfriaría con esta tecnología, si la pintura se aplicara a una variedad de superficies, incluidas carreteras, tejados y automóviles en todo el mundo”.

El blanco más blanco refleja el 95,5 % de la luz solar

Las pinturas que se venden actualmente en el mercado, relatan, reflejan entre un 80% y un 90% de la luz solar y es imposible que alcancen temperaturas por debajo de su entorno. El blanco más blando del mundo, sin embargo, refleja el 95,5% de la luz solar.

Durante seis años han estado trabajando en este proyecto, que parte de unos estudios realizados en la década de los 70 del siglo pasado. Estos trataban de desarrollar una pintura que lograra un enfriamiento radiativo, como alternativa, precisamente, a los aires acondicionados tradicionales.

Los investigadores de Purdue llegaron a trabajar con 100 combinaciones de materiales diferentes. Posteriormente las redujeron a 10 y probaron 50 formulaciones para cada material. Finalmente, alcanzaron una formulación hecha de carbonato de calcio, un compuesto abundante en la Tierra que se encuentra comúnmente en rocas y conchas marinas.

Aire acondicionado gratuito

Según los investigadores, la pintura más blanca de la historia sería más barata de producir que la que se comercia en la actualidad. “El aire acondicionado se activa debido a que la luz solar calienta el techo y las paredes y hace que el interior de la casa esté más cálido. Básicamente, esta pintura crea aire acondicionado gratuito al reflejar la luz solar y compensar las ganancias de calor del interior de su casa”, dijo Joseph Peoples, un Ph.D. de Purdue. estudiante de Ingeniería Mecánica y coautor del trabajo.

Reducir el uso del aire acondicionado implicaría, además, una menor utilización de energía producida por carbón, lo que podría conllevar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, dijo Peoples. Los investigadores, por añadidura, están trabajando en el desarrollo de otros colores de pintura que podrían tener beneficios de enfriamiento.

