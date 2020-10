Aumenta el síndrome del ojo seco a causa de la pandemia

Expertos de la Óptica & Audiología Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en Barcelona, alertaron este martes del aumento del síndrome del ojo seco a causa de la pandemia por el excesivo uso de ordenadores y dispositivos electrónicos.

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta problemática y de ofrecer herramientas para su prevención, la directora técnica y de formación de Óptica & Audiología Universitaria, Alicia Escuer, aconsejó evitar tocarse los ojos con los dedos, limitar el tiempo de uso de las pantallas según la edad y mantener una buena higiene personal.

Más de cinco millones de españoles –un 11% de la población- padecen el síndrome del ojo seco, una de las principales causas de las consultas al oftalmólogo. Sin embargo, tan solo un 45% de ellas han sido diagnosticadas y reciben un tratamiento adecuado.

Causada por la mala lubricación e hidratación del ojo –cuando no hay cantidad suficiente de lágrima o ésta no es de buena calidad– la sequedad ocular ocasiona molestias que afectan en el día a día como, por ejemplo, irritación, escozor, enrojecimiento, sensación de quemazón o no poder eliminar las pequeñas partículas o microrganismos que entran en el ojo y mantener una buena visión.

Principales soluciones

"Para los casos leves de ojo seco que se deban al uso del ordenador, la lectura, el trabajo escolar y otras causas exógenas, el mejor tratamiento es simplemente usar, de manera frecuente, lágrimas artificiales u otras gotas lubricantes para los ojos", aconsejó Escuer.

Además, remarcó también la importancia de forzar el parpadeo durante breves períodos de tiempo, ya que este gesto ayuda a regular la hidratación y la sequedad de los ojos, aspectos que se ven afectados con el uso de pantallas o durante la lectura.

También recomendó el uso de filtros específicos para pantallas y el uso de gafas de sol con cristales homologados, incluso en invierno o en días nublados, así como evitar ambientes con polución, humo de tabaco o un exceso de aire acondicionado o calefacción.

A todas las edades

“El síndrome del ojo seco suele afectar a personas mayores de 50 años, debido a la relación directa que guarda con los cambios hormonales. Estos cambios provocan que la calidad de la lágrima del ojo sea menor y menos constante” explicó esta experta. Es por esta razón que las mujeres con menopausia son las más afectadas por el síndrome aunque puede darse a cualquier edad.

Las enfermedades sistémicas, como la diabetes o las que están relacionadas con la tiroides, y el consumo de algunos medicamentos, como antihistamínicos, antidepresivos o píldoras para el control de la natalidad, son otras de las causas comunes y que por tanto aumentan la predisposición de padecer este síndrome.