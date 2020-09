La OMS desaconseja ahora saludarse con el codo: estas son las alternativas

Cuando parecía que el saludo con el codo había llegado para quedarse, al menos durante el tiempo que dure la pandemia de COVID-19, ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja su uso al impedir que se mantenga el metro de distancia. Ante estas nuevas recomendaciones, es imprescindible encontrar alternativas seguras.

Después de que las imágenes de los líderes mundiales saludándose con el codo hayan dado la vuelta al mundo, ahora hay que cambiar de hábitos. Los expertos explican que, con esta técnica del codo, no solo no se respeta la distancia de seguridad, sino que, al ser el lugar donde se tose, favorece el contagio. Las alternativas: los gestos corporales, las palabras, comunicar con los ojos...

En cuanto a los gestos corporales, los psicólogos lo tienen claro: que la persona de en frente sienta la alegría que experimenta quien los recibe al saludarlos. Para ello, es posible, por ejemplo, llevarse la mano al corazón o juntar las manos frente al pecho, tal y como saludan en la India.

Y como refuerzo: los ojos, con los que, los expertos inciden, también se puede sonreír. Tampoco hay que olvidar, apuntan, las palabras y la entonación, que permiten enfatizar la alegría de volver a ver a alguien.

No obstante, no solo es necesario controlar los saludos, sino también saber cómo agradecer o cómo consolar a alguien, donde toma una importancia vital el lenguaje no verbal.

En cualquier caso, consideran los sociólogos, la comunicación no se va a cortar, sino que se irá modificando. Si el codo ya no sirve, habrá que buscar métodos alternativos que permitan mantener siempre la distancia de seguridad.