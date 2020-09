¿Con qué móviles vas a poder usar el 5G? Los mejores modelos disponibles en España para la conexión más rápida

El 5G lleva algo más de un año en España (de modo oficial desde junio de 2019), y ahora es cuando va a empezar a extenderse entre los usuarios. Como reflejo de que se trata de la tecnología del presente, y sobre todo del futuro, los fabricantes lanzan cada vez más smartphones adaptados para dicha conectividad. 20Bits examina los catálogos de las principales marcas y describe las prestaciones de los mejores móviles de esta vertiente, tanto los de gama media como los de mayor recorrido.

Un apunte previo: para disfrutar del 5G hace falta tener un dispositivo que soporte dichas redes y, además, contratar una tarifa específica del operador y asegurarse de que en la ciudad de residencia hay cobertura.

Y un consejo más: al mirar un móvil 5G conviene fijarse en si resulta compatible tanto con redes NSA como con SA. Las primeras hacen referencia a la actual fase en desarrollo, en la práctica aún embrionaria. Estas entrañan limitaciones respecto a las redes SA (la segunda fase), las cuales serán una realidad más adelante y posibilitarán aprovechar el verdadero potencial del 5G (mayor velocidad y menor latencia, entre otros aspectos).

Samsung

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra. Los dos primeros tienen versiones 4G y 5G y el tercero, el más premium, viene en una única opción que ya la contempla. Los tres modelos resultan aptos para NSA y SA. Parten de un precio mínimo de 799, 899 y 1.149 euros, respectivamente. El Samsung Galaxy S20 Ultra se rige por una pantalla Dynamic Amoled 2X Quad HD+ de 6,9 pulgadas, cuatro cámaras traseras (con un gran angular de 108 MP) y batería de 5.000 mAh.

Galaxy Note20 / Note20 Ultra. Cuestan un mínimo de 1.059 y 1.309 euros. Además del 5G (NSA y SA) y del S Pen de rigor, el Note20 exhibe una pantalla Super Amoled Plus de 6,7 pulgadas (FHD+) y un sistema de triple cámara con un teleobjetivo de 64 MP y Space Zoom. También tiene su variante 4G.

Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold 2. El Z Flip original llegó en febrero, y en agosto se sumó la versión 5G (1.550 euros). El Z Fold 2, basado en otro concepto de plegable, entraña un desembolso de 2.009 euros.

Galaxy A51 5G. El gigante surcoreano también ofrece 5G en la gama media, con el A51 específico como ejemplo (429 euros). Con 6 GB + 138 GB, se caracteriza por una pantalla de 6,5 pulgadas y un sistema de cámara cuádruple (48 MP).

Xiaomi

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite. La gama alta de la popular Xiaomi reposa en la serie Mi 10, cuyos tres integrantes contemplan el 5G. El carácter económico distintivo de Xiaomi se plasma en el Mi 10 Lite, con un precio de 339 euros frente a los 799 y 999 euros de sus hermanos. Entre las especificaciones de este gama media sobresalen el procesador Snapdragon 765G, la pantalla Amoled de 6,57 pulgadas, las cuatro cámaras traseras (48 MP) y la batería de 4.160 mAh. Dentro del universo Xiaomi, y que haya salido a la venta este 2020, el POCO F2 Pro (399 euros) también está capacitado para el 5G.

Huawei

Huawei P40 / P40 Pro / P40 Pro+ / P40 lite 5G. La serie P40 de Huawei cuenta con seis miembros, cuatro de ellos con 5G (NSA, SA), junto a los que aparecen dos 4G, el P40 lite y el P40 lite E. El modelo lite 5G resulta interesante en el marco de la gama media (349 euros) debido al procesador Kirin 820, su cuádruple cámara (64 MP) y su carga rápida de 40W. La contrapartida, lo ya sabido de que viene sin los servicios de Google.

OPPO

Oppo Find X2 / X2 Pro / Find X2 Neo / Find X2 Lite. La conectividad 5G constituye uno de los rasgos de la serie Find X de OPPO. Sus precios van de los 499 euros (Find X2 Lite) a los 1.199 euros (X2 Pro). El principal buque insignia, el de apellido Pro, tiene como virtudes la pantalla curva Amoled de 6,7 pulgadas (3K QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz), la configuración de 12 GB + 512 GB, el procesador Snapdragon 865, la cámara triple (48 MP) y la carga rápida de 65 W.

Realme

Realme X50 5G y Realme X50 Pro. En el catálogo español de Realme, centrado en la conjunción calidad-precio, figuran de momento dos móviles 5G, el X50 y su hermano Pro (349 y 599 euros). El primero, lanzado en julio y con elementos premium, muestra una pantalla FHD+ de 6,57 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Luce seis cámaras, dos de ellas en el frontal.

Motorola

Moto G 5G Plus. La marca de Lenovo cuenta con móviles 5G de gama media (el Moto G 5G Plus y el Motorola Edge estándar, 379 y 549 euros) y de gama alta (Motorola Edge +, 1.199 euros), vía a la que acaba de sumarse el nuevo Razr. El Moto G 5G Plus constituye una propuesta atractiva en cuanto a perfil económico y a prestaciones (NSA y SA, pantalla de 6,7 pulgadas, cuatro cámaras traseras, doble sensor para selfis, batería de 5.000 mAh).

OnePlus

OnePlus Nord. El último móvil del fabricante es el OnePlus Nord, gama media (desde 399 euros) con 5G (procesador Snapdragon 765G), pantalla de 6,44 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, cuatro cámaras traseras (principal de 48 MP) y doble sensor para selfis. En lo que a gama alta se refiere no hay que olvidarse del OnePlus 8 y del OnePlus 8 Pro (649 y 909 euros).

LG

LG Velvet. Con un precio de 699 euros, el LG Velvet 5G, que soporta redes NSA y SA, llama la atención por su diseño elegante, con las tres cámaras traseras (y el Flash) dispuestas como gotas de agua que caen. Su pantalla es de 6,8 pulgadas.

