El secreto para lucir un rostro perfecto lo tiene este limpiador facial rebajado (¡solo hoy!) en Amazon un 30%

El universo beauty no hay día que no gane adeptos. En constante evolución (y uno de los protagonistas de las tendencias en Instagram), todo lo que tiene que ver con el cuidado del rostro, cabello y cuerpo nos interesa. Y es que saber que estamos velando por su salud, al tiempo que estamos potenciando su belleza natural, gusta a cualquiera. Por ello, invertir en los gadgets de belleza que promueven una mejor circulación, eliminan las ojeras o, incluso, las arrugas o atesorar los mejores consejos para lucir la dolphin skin de la que todos hablan siempre es una buena inversión, tanto como a corto como a largo plazo.

Claro que, para que todos nuestros esfuerzos valgan la pena, es importante tener claro que una buena base es la verdadera clave para que inventos y productos de lo más variado puedan hacernos efecto. Y, en el caso de la piel, no hay nada que no requiera antes una buena limpieza para conseguir que nuestro cutis absorba y refleje los beneficios de un buen tratamiento.

Teniendo en cuenta que, a pesar de la cotidianeidad del momento, hay una serie de errores que cometemos al lavarnos la cara (¡y no deberíamos!), hay que usar siempre productos adecuados a nuestro tipo de piel y, también, un cepillo que elimine las impurezas. Y no, no hay que gastarse mucho dinero para hacerse con uno eléctrico que nos ayude a conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. ¿Has visto el de Sunmay que Amazon ha rebajado, durante unas horas, un 30%?

Este cepillo cuenta con temporizador para evitar irritaciones. Amazon

Tres motivos para incluirlo en tu neceser

Limpieza con vibraciones sónicas . El cepillo de Sunmay emplea 7.000 vibraciones sónicas por minuto para conseguir una limpieza profunda que ayude a que el resto de productos cosméticos actúen con mayor eficacia en nuestro rostro. Esta acción contribuye a eliminar los restos de maquillaje, la suciedad, el aceite y hasta los restos de piel muerta. Además, este dispositivo contribuye a minimizar las líneas de expresión y a tonificar la piel.

Una limpieza personalizada y segura. Para conseguir una limpieza adecuada para nuestro rostro, este cepillo dispone de 15 niveles de velocidad de vibración lo que nos ayuda a controlar la intensidad de la limpieza. Asimismo, el dispositivo cuenta con un temporizador que, cada 20 segundos, detiene el cepillo para que cambiemos de zona y evitar así irritaciones.

'Smart beauty'. Este modelo, que es impermeable para poder usarse en la ducha, cuenta con función de memoria para guardar la última configuración y no tener que programarla cada vez que lo usemos. Además, podemos recargar su autonomía fácilmente mediante USB.

