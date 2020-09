'Bots mayordomo': el servicio a la carta que hace lo que pidas y triunfa en Twitter

Podíamos definir los botsde Twitter como cuentas que automatizan ciertas funcionalidades y que pueden llegar a simular la actividad de un usuario corriente.

Durante la sucesión de procesos electorales que se han vivido en España durante los últimos tiempos se ha hablado mucho de que los partidos usaban bots –es un hecho que lo hacen– para amplificar sus mensajes. De hecho, investigadores de la Universidad de Murcia detectaron 27.000 cuentas en Twitter manejadas mediante software en las elecciones generales.

Ser un bot no es óbice para considerarlo algo negativo. Desde luego hay muchas personas que utilizan esta arma con fines, digamos, no demasiado elegantes, pero hay otros muchos casos que no. Entre estos últimos están los que hemos llamado ‘bots mayordomo’ de Twitter.

@colorifier colorea y restaura tus viejas fotografías

El primero de los bots mayordomo que destacamos es @colorifier, que se dedica a colorear y restaurar fotos antiguas. Para que lo haga, sólo hay que mandarle un mensaje directo y explicarle qué es lo que se quiere. Es casi un recién llegado a Twitter –se unió en junio de 2020– y, hasta el momento, suma 4.665 seguidores. En su perfil es posible ver algunos de los trabajos realizados.

¿Quieres descargar un vídeo de Twitter? @this_vid lo hace por ti

El mecanismo es bien sencillo: si hay un vídeo en un tuit que se quiere descargar, el usuario de Twitter ha de mencionar a @this_vid en una respuesta a ese tuit. En unos minutos, habrá un enlace para descargar el vídeo en http://thisvid.space/your-Twitter-handle.

Advierten los creadores del bot que descarga vídeos de Twitter, que no siempre se pueden materializar las peticiones de los usuarios. Cuando esto ocurre, generalmente es porque hay vídeos restringidos por la red social–normalmente publicados por grandes organizaciones– y no se pueden descargar.

Además, no hay posibilidad de acceder a un vídeo subido por un usuario si su cuenta es privada o si han bloqueado al bot. Por añadidura, es imposible ver la mención si su cuenta es privada.

@this_vid es gratuita y, en el apartado de Preguntas Frecuentes de la web, se explica cómo descargar los vídeos después de que ellos proporcionen el enlace:

¿Cómo descargo vídeos en mi iPhone?

iOS es una plataforma muy restringida, por lo que necesitarás una aplicación externa para eso. Puedes descargar vídeos a tu dispositivo usando la aplicación VLC Media Player.

¿Cómo descargo vídeos en mi dispositivo Android?

En Google Chrome, mantenga presionado el enlace de vídeo. En la ventana emergente que aparece, seleccione ‘Enlace de descarga’ y el vídeo se descargará en su dispositivo.

¿Cómo descargo vídeos en mi PC o portátil?

Haga clic con el botón derecho en el enlace de vídeo y seleccione 'Guardar enlace como ...' –o 'Enlace de descarga'–. Ingrese un nombre de archivo y el vídeo se descargará a su dispositivo.

El bot de Twitter que recuerda tuits

El último de estos ‘bots mayordomo’ de Twitter que se incluyen en esta lista es @RecuerdameBot. Hay que reconocer que ha tenido una gran acogida, ya que llegó a esta red social el pasado mes de abril y ya acumula más de 101.000 seguidores.

Este bot recuerda –en el momento exacto que se lo pidas– cualquier tuit. Para ello, hay que mencionar a @RecuerdameBot en un tuit e indicarle el momento en el que se quiere el recordatorio.

El sistema no es perfecto, y en la sección de FAQs dan algunas razones: “Twitter tiene límites. Se puede twittear hasta 2.400 veces por día, lo que es equivalente a un tweet cada 40 segundos. Hay momentos en los cuales le hablan muchos usuarios al mismo tiempo. Pero por los límites de Twitter no puede responderles a todos en tan poco tiempo. El bot guarda las respuestas en su memoria y las va twitteando a medida que puede hacerlo. Es por esto que a veces puede tardar incluso horas en responder”.

Otra cosa que puede suceder con este bot mayordomo de Twitter que recuerda tuits es que lo haga antes de la hora a la que se le solicitó el recordatorio. ¿Por qué? “Hay veces en las cuales varios usuarios solicitan un recuerdo para la misma hora. Como el bot no puede recordarles a todos al mismo tiempo por el límite de tweets, lo que hace es empezar a recordar los recuerdos lo suficientemente antes del horario asignado para asegurarse de que les recuerda a todos antes y no después del horario que solicitaron”.