El kit de brochas de maquillaje con más de 14.000 valoraciones de Amazon cuesta, solo hoy, menos de ocho euros

Un buen maquillaje, ya sea efecto ‘cara lavada’ o uno potente de noche, atesora muchos secretos. Haber seguido una buena rutina de hidratación los días (¡y minutos!) previos, tener claro cuál es la base y corrector adecuados a nuestro tipo de piel o saber cuáles son los puntos en los que poner el iluminador para destacar nuestros rasgos son solo alguno de ellos. Pero, no solo de la elección de productos depende conseguirlo, los materiales con los que tratamos nuestra piel también juegan un papel fundamental:desde el rodillo de jade hasta las brochas con las que los aplicamos.

De hecho, en estas últimas recae gran parte de la responsabilidad, por lo que invertir en pinceles de calidad siempre es una buena opción. Y no, no hay por qué gastarse una fortuna para conseguir que sean de calidad y que, además, hayan triunfado entre los usuarios. Ejemplo de ello es este set que hemos encontrado entre las ofertas flash de Amazon que, con más de 14.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, es uno de los indiscutibles favoritos. ¿Lo mejor? Que solo hoy pueden ser tuyas por poco menos de 8 euros.

El juego de brochas de maquillaje, de Bestope. Amazon

¿Por qué debería confiar mi maquillaje a esta oferta?

Además del precio (no es fácil encontrar 16 pinceles con tan buenas valoraciones por menos de ocho euros), este kit de maquillaje nos ofrece un maquillaje preciso y saludable. Sus cinco piezas kabuki y los once pinceles para ojos, labios e imperfecciones están hechos con fibras sintéticas suaves, pero densas, lo que proporciona un acabado de alta definición y una base estable y uniforme, bien se utilicen con productos líquidos o en polvo, pues los pinceles están diseñados para no absorber producto.

Cabe destacar que es un juego de maquillaje muy versátil, ya que contiene todos los tamaños y formas de pinceles para tallar y esculpir la cara, al tiempo que contornean, mezclan, sombrean y resaltan. Tareas fáciles de lograr gracias a la ergonomía de su mango, hecho con madera, lo que permite un mejor agarre.

