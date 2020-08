Por qué la licuadora que Philips ha destacado en sus rebajas es todo lo que necesitas este verano

2

Aunque a muchos no les importa (¡lo prefieren!) encontrar pulpa mientras disfrutan de su vaso de zumo matutino, cuando en casa hay niños, la cosa se complica: la mayoría no la soporta. Por eso, esta licuadora compacta es una aliada de desayunos y meriendas: cuenta con un depósito donde recoge la fruta que no ha exprimido. Así, además de evitar tropezones, hace que limpiarla sea mucho más sencillo.