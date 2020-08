De pies a cabeza: la Birchbox de agosto apuesta por el cuidado integral del cuerpo (¡y por el 'glow' en el maquillaje!)

Afrontar la recta final del verano no es fácil... Y menos si durante estos meses has descuidado tu rutina de hidratación diaria de piel (manos y pies incluidos) y pelo y, ahora, con una buena dosis de sol encima, ya no sabes por dónde empezar para restaurar la sequedad. Si bien es cierto que esto debería servir de lección y no repetirse el próximo verano, la realidad es que ponerle remedio no es tan difícil como puede parecer: solo hay que saber por dónde empezar y qué productos elegir.

Claro que, todo sea dicho, la variedad de cosméticos adecuados para dicha misión es casi infinita y, si uno no está muy ducho en la materia, es complicado saber por dónde empezar. Pero esto también tiene solución... ¡si se confía en Birchbox y sus suscripciones de mini muestras!

Basándose en la filosofía "try, learn, buy" –"prueba, aprende y compra"–, esta empresa nos hace llegar hasta casa cada mes una selección de productos de marcas de cosmética y belleza de calidad. Así, desde la comodidad del hogar, podemos comprobar si se adapta a nuestros gustos antes de optar por los formatos de venta. Una selección diferente cada mes que en agosto apuesta por el cuidado de la piel en verano y, también, por la indiscutible estrella de maquillaje de esta temporada: el glow. ¿Crees que podrás resistirte a sus encantos?

Algunos de los productos que puede incluir la cajita de agosto. Birchbox

Además, si la de este mes es tu primera suscripción de belleza con Birchbox, debes saber que, junto a tu información personal, tienes que rellenar un cuestionario personal (¡y beauty!) para que desde la marca puedan elaborar un perfil cosmético que se adapte a tus necesidades. ¿Por qué? Para poder enviarte en cada cajita mensual de belleza los productos que más se adaptan a tus gustos o a tu tipo de pelo, piel o rutina de belleza.

Birchbox de agosto, ¿qué tienes para mí?

Cuidado de la piel... ¡hasta de los pies! La piel debe ser la protagonista de nuestras rutinas de cuidado diarias, pero, en verano, aún debemos prestarle más atención. Por eso, no hay cajita estival de Birchbox que no haya incluid algún cosmético para cuidarla y nutrirla, en el caso de la de agosto en forma de parches para los ojos y protectores solares.

Pelazo estival asegurado. Para no dejar de lado ningún aspecto del cuidado de nuestro cuerpo, desde Birchobox no han querido dejar de incluir productos (como un cepillo desenredante, bálsamo y bruma de peinado y acondicionadores específicos para cuidar el pelo en verano) para que nuestra melena acapare todas las miradas.

Las claves del maquillaje de verano. Si algo tenemos claro de las tendencias del maquillaje estival es que no debe faltar una buena dosis de highlighter. Por eso, en la cajita de agosto, se puede elegir entre tres diferentes: en formato polvo, gloss o en roll-on, ideal para aquellos que aún no controlan su aplicación con pincel.

