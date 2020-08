Por menos de 40 euros: el Echo dot encabeza el 'Top 3' de los más deseados de electrónica de Amazon

No hay semana en la que el mercado tecnológico no sorprenda con alguna novedad que no deje prendidos a los más techies, y es que, aunque creamos que en cuestión de tecnología lo hemos visto todo, siempre encuentran la manera de sorprendernos. De hecho, nuestra sociedad va encaminada a ser totalmente smart, desde nuestros móviles, hasta las ciudades y nuestras casas. Todos estos avances y productos están destinados a hacernos la vida un poco más fácil en todos los ámbitos. Por ello, no es de extrañar que, en jornadas como el Black Friday o Navidad, este tipo de artículos se conviertan en los más demandados... ¡y en los primeros en agotarse!

En este mercado tan amplio, los wearables son uno de los preferidos por los usuarios puesto que son aquellos que siempre podemos llevar con nosotros para ir siempre con la tecnología a cuestas. En este apartado, los auriculares inalámbricos son los más demandados, sobre todo, los de Apple, pero hay otros artículos igual de populares: smartwatches, pulseras de actividad... Y es que, ¿acaso has visto a un runner sin su reloj deportivo? Y mira que cada día son más los que deciden calzarse las zapatillas y salir a correr...

Sin embargo, hay quienes todavía se resisten a pasarse al lado techie porque creen que darse estos caprichos tecnológicos requiere de mucha inversión. Aunque para algunas novedades y productos sí que debemos vaciar nuestra hucha, hay otros dispositivos que son muy efectivos y útiles y cuya adquisición no nos va a dejar el bolsillo temblando. De hecho, ninguno de los tres productos más deseados en la categoría de electrónica de Amazon supera los 40 euros. En el top 3 encontramos, como no podía ser de otra forma, dos gadgets wearables, pero también, al altavoz inteligente del gigante del comercio online. ¿Qué capricho te vas a dar este mes?

De los más deseados, ¿con cuál te quedas?

- No sin Alexa. Aunque hay un altavoz inteligente ideal para cada usuario, el modelo clásico de Amazon sigue estando entre los favoritos. Y es que, al incluir el asistente de voz Alexa, puedes solicitar información, escuchar las noticias, que te incluya productos en la lista de la compra o pedirle que te ponga música o convertir tu casa en una auténtica smart home, entre otras muchas funciones.

Echo Dot (3.ª generación). Amazon

- En la muñeca, un ‘smartwatch’. Si algo nos guía en la compra de un reloj inteligente eso es el número de prestaciones que pone a nuestra disposición (y la calidad de las mismas) al mejor precio posible. Por eso, este modelo de Lifebee, con casi 2.000 valoraciones y más de cuatro estrellas doradas, puede ser el modelo que estábamos buscando. Por menos de 40 euros, podemos disfrutar de nueve modos deportivos, hasta diez días de batería y de informes de salud basado en nuestros biorritmos.

Un Lifebee, con nueve modos deportivos. Amazon

- La recién llegada Xiaomi Band 5. Aterrizó a principios de año en el mercado tecnológico y, tal y como demuestra el ranquin de Amazon, ya ha conseguido convertirse en una de las más deseadas de su categoría. Resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, contempla once modos deportivos, destaca por su carga magnética, tiene un reconocible diseño alargado (disponible en varios colores) y, además, cuenta con una pantalla más grande que su predecesora.

La Xiaomi Band 5. Amazon

