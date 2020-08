Un truco para conseguir que los más pequeños aprendan a gestionar su equipaje con gusto estas vacaciones

Conseguir que los más pequeños de casa se encarguen del su equipaje es una misión casi imposible. Y, la verdad, no es de extrañar: después de muchos años viajando, a los adultos se nos sigue complicando una (y otra) vez todo lo relativo a maleta. ¡Y eso que hemos puesto en marcha todos los trucos de los expertos en la materia! Por ello, cuanto antes enseñemos a los niños a organizar, gestionar y transportar con responsabilidad sus pertenencias vacacionales, mejor interiorizarán nuestros consejos para un futuro inminente. Claro que, quienes tienen hijos pequeños, saben que conseguir captar su atención mientras hacemos el equipaje es prácticamente imposible. ¿O no?

Aunque no lo creas, existen trucos (¡muy eficaces!) para lograr que los niños preparen sus pertenencias y las lleven sin apenas rechistar. Los patinetes con maleta incorporada pueden ser la solución para que vuestras vacaciones comiencen con buen pie y tener un trayecto en paz. Gracias a ellos, los más pequeños de la casa querrán organizar su equipaje y lo llevarán mientras montan en el patinete, por lo que se harán cargo de él sin darse cuenta a la vez que se entretienen. El problema, entonces, será conseguir que se quieran bajar de él. Buceando en el catálogo de Amazon hemos encontrado varios modelos que van a conquistar a los más pequeños de la casa y que van a ser vuestros aliados para que vuestros hijos aprendan a ser responsables. ¿Quieres descubrirlos?

Tres modelos divertidos que les van a encantar

- Para superhéroes en prácticas. Si nuestros hijos son unos auténticos seguidores de las proezas de Marvel y D.C. Cómics, no podrán resistirse a tener su primer supervehículo en el que, además, llevar todo lo que necesitan para disfrutar durante las vacaciones. Aunque nosotros hemos decidido seleccionar el modelo de Batman, también hay uno para los que se sienten más identificados con Spiderman, ambos con las mismas prestaciones tanto en tamaño como en altura del patinete.

¿Su destino? Salvar el mundo. Amazon

- Para los que tienen el Let it go como banda sonora. Si sabes quienes son Elsa y Ana, si cuando pides un abrazo lo quieres “calentito”, como Olaf, y si en vuestro coche siempre cantáis a voz en grito Suéltalo, no hay duda de que el fenómeno Frozen también ha invadido tu casa. Así que, para aquellos niños enamorados de las aventuras de Arendelle, esta maleta es perfecta. Además, también puede convertirse en un carro para transportar como una maleta normal. Y, por supuesto, el resto de princesas Disney también está en otros diseños.

Arendelle está mucho más cerca con este patinete-maleta. Amazon

- Para los pequeños 'monstruitos' de la casa. Ajustable a dos alturas y con dos compartimentos separados, esta maleta es perfecta para aquellos pequeños que revolucionan y ponen nuestra casa patas arriba. Con un atractivo diseño de un monstruo morado, esta maleta llamará la atención de todos los niños. En el catálogo de Amazon podemos encontrar otras maletas con otros diseños de monstruos atractivos en otros colores y con las mismas prestaciones. Además, estos modelos cuentan con cojines de viaje a juego que se venden por separado.

¿Quién es el mayor 'monstruito' de la casa? Amazon

