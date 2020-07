Tres ventajas de tener una esterilla de acupuntura en casa (y una es contar con este modelo rebajado casi un 20%)

¿Cuántas veces has repetido aquello de que necesitas que tus vacaciones lleguen ya para poder desconectar? Tanto el trabajo como la rutina de nuestro día a día acaban haciendo mella en nosotros y, por ello, nos merecemos unos días de descanso a nivel mental y corporal. En el primer caso, el no tener que pasarnos toda nuestra jornada laboral frente a la pantalla y no tener que tachar en la lista de cosas pendientes es bastante gratificante. En el segundo, nuestro cuerpo va a agradecer el cambio de posición, aunque sea de la silla de oficina a la tumbona de playa y es que necesitamos deshacernos de toda la tensión muscular acumulada.

Esta rigidez corporal, causada por malas posturas o por el exceso de horas sentados, puede provocar graves problemas musculares, como el dolor lumbar crónico o tensión en las cervicales. Por ello, además de visitar regularmente a un especialista que se encargue de aliviarlos, podemos mimarnos con un masaje diario que apenas nos supondrá esfuerzo y que, sin embargo, nos reportará muchos beneficios. Las esterillas de acupuntura pueden ayudarnos a descargar las sobrecargas musculares (de espalda, cuello, ciática y calambres), además de mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuerpo que, sin duda, contribuye a una rápida recuperación muscular. Entre otras ventajas de contar con estos productos, podemos mencionar que aumentan el flujo de energía para que podamos beneficiarnos de un descanso de calidad, algo que también ayuda a aliviar tensiones.

Pero, lo mejor de todo es que no necesitamos realizar una gran inversión de dinero para poder obtener todos estos beneficios a diario, y menos, si nos topamos con ofertas como la que hemos encontrado hoy en el catálogo de Amazon. Allí, durante las próximas horas y en unidades limitadas, el gigante del comercio onlineha rebajado un kit de acupuntura un 18% y por poco más de 21 euros, podemos conseguir un completo set que incluye esterilla y almohada. Pero, ¿quieres descubrir cómo puede ayudarte?

El kit de acupuntura, de Amzdeal. Amazon

Así alivia este set los dolores musculares

Puntos de inyección . La esterilla cuenta con más de 230 círculos que contienen 27 púas que son los puntos de inyección que ayudan a aliviar tensiones.

. La esterilla cuenta con más de 230 círculos que contienen 27 púas que son los puntos de inyección que ayudan a aliviar tensiones. Relajación. Aunque pueda parecer que este sistema puede causar dolor, la acupresión ayuda a relajar nuestro cuerpo y nos ofrece un masaje beneficioso para nuestra espalda. También contribuye a mejorar la calidad del descanso.

Aunque pueda parecer que este sistema puede causar dolor, la acupresión ayuda a relajar nuestro cuerpo y nos ofrece un masaje beneficioso para nuestra espalda. También contribuye a mejorar la calidad del descanso. Versátil. Este kit, que se puede transportar con facilidad, puede usarse para un masaje normal o para usarlo cuando estemos haciendo ejercicio.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.