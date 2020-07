Los consejos del RACC para que la Operación Salida 2020 sea un éxito

La Operación Salida de este año 2020 no está dando las imágenes habituales de carreteras llenas y atascos interminables, pero eso no significa que no haya que seguir manteniendo la atención a la vía y conducir con precaución, ya que el bajo volumen de vehículos puede dar falsa sensación de seguridad.

Es por eso que estos días abundan los consejos, los trucos y los avisos para mantener la seguridad vial en las carreteras españolas durante este verano. Además, pese a que este año las cifras de siniestralidad están en mínimos, durante estos últimos fines de semana en nueva normalidad ya se han registrado varios fallecidos en carretera.

Para cumplir con los objetivos de seguridad vial y tener un trayecto tranquilo y sin sobresaltos, el Real Automóvil Club de Catalunya da tres grandes consejos para circular sin problemas.

El estado del vehículo

El líquido de frenos, el aceite, los neumáticos... todo el coche debe estar en perfecto estado antes de salir a la carretera. Además, este año, con las prórrogas de la ITV es posible que el vehículo presente alguna anomalía que no haya sido detectada.

Por eso, quizás es conveniente llevar el coche al taller o pasar por el mecánico de confianza antes de emprender un trayecto largo y así no tener que llamar al servicio de asistencia en carretera por un imprevisto.

Planificación

Antes de arrancar el coche es importante saber qué ruta y carreteras se van a seguir, si se tiene todo lo indispensable y si no falta nada en la carpeta de la documentación.

También es importante, sobre todo ahora que es temporada de alergias, establecer paradas cada dos horas o doscientos kilómetros para descansar la vista, hidratarse y estirar las piernas.

Prudencia al volante

Las carreteras vacías dan sensación de falsa seguridad, un fenómeno ante el cual la DGT ha detectado un aumento de los excesos de velocidad. No respetar los límites puede ser causa de accidente por salida de la vía o pérdida del control del vehículo.

Otras formas de aumentar la prudencia y el cuidado al volante es respetar la distancia de seguridad, mantener una actitud sensata y no temeraria y prestar atención a los paneles informativos y a las señales.