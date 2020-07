Estas son las operaciones especiales que la DGT prepara para este verano

Es cierto que, contra todo pronóstico, el tráfico todavía no se ha recuperado de estos tres meses de parón en los que coches y motos han estado aparcados en el garaje. Si bien se preveía que con la llegada de la nueva normal el volumen de trayectos alcanzara las cifras habituales, todavía no se ha llegado al 80% del total habitual en normalidad.

Sin embargo, esto no significa que no deje de haber peligro en la carretera, ya que se ha detectado, desde que se flexibilizaron las restricciones sobre el transporte particular, ha habido un repunte en los excesos de velocidad.

Y es que al ver la carretera más vacía los conductores tienen una sensación de falsa seguridad que puede ponerles en peligro, ya que a más velocidad más graves son las lesiones que se pueden sufrir en un accidente.

Pese a la lenta recuperación del tráfico y a la imposibilidad de prever cuántos españoles decidirán coger el coche para irse de vacaciones, la Dirección General de Tráfico ha decidido mantener activas sus operaciones de vigilancia especiales, que son habituales en estas fechas.

Salida y retorno

Así, las fechas señaladas por la DGT en las que recomienda planificar los viajes y evitar las horas punta son las siguientes, en las que también habrá un aumento de los dispositivos de vigilancia y seguridad:

Primera Salida Operación Verano: del viernes 3 de julio hasta al domingo 5 de julio.

del viernes 3 de julio hasta al domingo 5 de julio. Salida Primero de agosto: viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Operación Especial 15 de agosto: del viernes 14 al domingo 16 de agosto.

del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Retorno del Verano: del viernes 28 de agosto hasta el lunes 31 de agosto.

En lo que respecta a las medidas específicas que desplegará Tráfico a lo largo del las carreteras, autovías y autopistas que se prevén más transitadas, destacan los controles de velocidad con 1.324 radares de todo tipo, 216 cámaras de control de uso del telefóno móvil y 11 drones. Las demás son: