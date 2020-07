Consultorio de Coaching: "Duermo bien, voy al gimnasio, cuido la alimentación... pero no bajo de peso ni a tiros"

Cada semana 20minutos pone en marcha un consultorio de coaching. Nuestra experta, Magda Barceló, responde a cuestiones que tienen que ver con las estrategias para tener las habilidades necesarias que nos ayuden a abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Mal en el trabajo presencial

PREGUNTA Buenas tardes. No consigo dejar atrás la ansiedad que me ha causado el coronavirus y la pandemia en general. He vuelto al trabajo presencial y sigo mal. Y volver al teletrabajo no es opción, porque tengo dos hijos y sería peor laboralmente hablando.

Mis nervios son constantes. Hago yoga de relajación, pero apenas me dura un poco el bienestar que me proporciona. No sé si usted podría ayudarme. Se lo agradezco. Un saludo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Habla de “dejar atrás” la ansiedad que le ha causado el coronavirus. Las emociones no se pueden dejar atrás. Cuando lo intentamos, estas cristalizan en nosotros causando más molestias.

Por esta razón, las emociones tienen que sentirse plenamente, como explico en este artículo. No luche contra sus nervios como si fueran el enemigo, ni les administre yoga y relajación como si fueran calmantes. Tampoco deje de practicar aquello que le ayude a regularse mejor. En su lugar, observe sus nervios. Acúneles. Recíbalos sin necesidad de cambiarlos. Escuche su llamada a la acción. Al hacerlo dese cuenta de que desde el momento en que es capaz de observar su ansiedad esta ya no le domina.

Una vez haya sentido su ansiedad y respondido a su llamada a la acción es necesario que cambie el foco de su diálogo interno –la forma en cómo se habla a si misma y aquello en lo que piensa-. Enfóquese en aquello que funciona en su vida, las cosas por las que se siente agradecida.

Si esto le resulta difícil, no se desanime y persevere. Cada vez que su mente le lleve al coronavirus y a la ansiedad, dígale gracias y ponga su atención en otra cosa a ser posible neutra (su respiración) o positiva. Le puede resultar útil crear su propia frase afirmativa a repetirse internamente cuando lo necesite. Por ejemplo algo como: “Respiro y todo está bien”. Dese cuenta de cómo con todo el proceso su estado interior se transforma.

Me hace la vida imposible

PREGUNTA Llevo 14 años trabajando en una alojamiento rural y me siento parte de la famila. Hace poco ha llegado un nuevo miembro a la misma, no le caigo bien y me hace la vida imposible.

Me maltrata psicológicamente, manipula a los otros y ha puesto en contra de mí a un miembro de la familia propietaria. Lo estoy pasando mal y no sé que hacer. ¿Qué me recomienda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Recibo su situación y sufrimiento. Un par de orientaciones: La primera consiste en darse cuenta de su parte de responsabilidad en crear esta situación. Tanto si la encuentra como si no, es necesario que se perdone a usted mismo y a la persona que le ha hecho daño.

Perdone plenamente hasta que pueda ver a esta persona no como al enemigo sino como una persona neutra. Esta no es tarea fácil y sin embargo es imprescindible para que la situación se transforme.

También puede considerar hablar con la persona, escucharle y expresarse. Para prepararse le animo a considerar las intenciones que le llevan a querer hablar con la otra persona, en concreto: aquello que desee para usted, aquello que desee para él y aquello que desee para su relación.

En la medida en la que estos tres deseos sean compatibles y estén alineados, será más fácil que fluya una solución.

Colesterol subiendo

PREGUNTA No adelgazo ni a tiros. Tengo 42 años, mido 1,56 metros y peso 86 kilos. Voy al gimnasio 5 días a la semana, me cuido mogollón en la alimentación y duermo bien... pero no bajo de peso ni a tiros. No sé cual es mi problema y qué o quién puede ayudarme.

Durante el confinamiento me he cuidado en lo que he podido y he cogido algo de peso. Hace 13 años pasé un cáncer y me estuve hormonando 10 años porque entré en una menopausia quirúrgica. Necesito un solución, pues mi colesterol y mis trigliceridos están subiendo y no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Intentas adelgazar pero no lo consigues. En el peso de una persona influyen múltiples dimensiones: constitución personal, alimentación, emociones, ejercicio físico….me compartes algunas de ellas pero no tengo suficientes detalles. De entrada, te animo a considerar el tipo de relación que tienes con tu cuerpo y con la comida.

Por ejemplo, puedes considerar a tu cuerpo como un simple vehículo o como un templo personal. Puedes comer por ansiedad, por placer, por obligación, etcétera. También puede ser útil plantearte las experiencias que te han marcado y que puedan estar relacionadas con tu situación actual.

Te invito a considerar tu situación, no tanto como un problema a resolver sino como una experiencia de crecimiento. Oriéntate a ella con curiosidad, como una oportunidad para conocerte mejor y aprender. Preparáte también para hacer trabajo interno y transformarte.

Mi consejo es que contactes con un profesional que te ayude a iniciar este proceso. Puede ser un médico especializado, un psicólogo, un profesional de la nutrición, psiconeuroinmunoendocrinología, kinesiología, o coach especializado en nutrición. En cualquier caso es importante que tenga un enfoque holístico y que considere tu historia personal. Pregunta a tu entorno y, en el momento de elegir, déjate guiar por tu intuición.