Consultorio de Coaching: "Tengo 43 años y formación, he envíado 80 curriculums pero no llego a la fase de las entrevistas"

Cada semana 20minutos pone en marcha un consultorio de coaching. Nuestra experta, Magda Barceló, responde a cuestiones que tiene que ver con la formación, pero no solo se trata de la formación académica, sino de tener las habilidades necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es. Mira aquí las respuestas de esta semana.

¿Viejo para trabajar?

PREGUNTA Tengo 43 años, cotizados 20 años, desde junio del 2019 estoy en paro por un recorte que hubo en la última empresa en la que trabajé. Mi formación es amplia, tengo carrera, máster, ciclo formativo de grado superior, pero sobre todo tengo experiencia en muy distintos sectores.

Desde esa fecha he enviado mi candidatura a más de 80 ofertas de trabajo directamente relacionadas con mi experiencia, mis conocimientos y mi formación académica.

Desde que me despidieron no he conseguido hacer una entrevista de trabajo, paso los primeros filtros de los procesos de selección, pero no hago entrevistas.

También tengo una discapacidad física. ¿Puede ser que no me llamen por esa razón?, ¿cómo puedo enfocar mi CV, las cartas de presentación para poder conseguir hacer entrevistas? ¿Es mi edad un impedimento para conseguir trabajo? Necesito ayuda por favor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Has perdido tu trabajo y llevas un año buscando empleo de forma activa. Sin embargo, a pesar de tus esfuerzos comentas que no logras llegar a la fase de entrevista. Observas tu formación, experiencia y esfuerzos y los resultados que obtienes no se corresponden con lo que esperabas.

Conecto con la dureza de lo que estás viviendo y me pregunto sobre la oportunidad que anida en tu crisis particular. ¿Qué estás aprendiendo de ti mismo durante este periodo? ¿Qué partes de tu personalidad que ya no te sirven puedes soltar? ¿Qué planteamiento vital nuevo puedes hacerte para crecer en esta transición?

Dices que tal vez no te contraten por causa de tu discapacidad. Es imposible saberlo, en cualquier caso, no te aconsejo que enfoques en ello, ni tampoco en pensar que tu edad es un impedimento.

Por una parte te recomiendo que ahondes en tu unicidad y que construyas una visión del trabajo que quieres. Puedes leer el consultorio del 17 de junio en el que detallo ambos temas.

Por otra parte, te invito a enfocarte a buscar trabajo en tu entorno inmediato a través de tus relaciones, contactos y contactos de tus contactos. En mi práctica de coaching he comprobado cómo a menudo desaprovechamos los recursos más cercanos, como los de nuestra red de apoyo más inmediata.

Sigue mandando currículums como has hecho, pero sobre todo da voces y comparte lo que buscas. Explica el tipo de trabajo que estás buscando. Reúnete de manera informal con personas de tu círculo con la intención de compartir. De esta forma estarás sembrando semillas que tarde o temprano darán sus frutos.

Desconozco tu situación personal y familiar, y sin embargo quiero que consideres qué riesgos estás dispuesto a tomar para conseguir trabajo. ¿Estás dispuesto a cambiar de zona de trabajo? ¿De país? ¿Qué formación te podría abrir ciertas puertas? ¿Qué reto podría hacerte crecer y también darte trabajo?

Pánico a hablar en público

PREGUNTA Hola, quisiera que me aconsejara si hay alguna fórmula para calmar mi nerviosismo a la hora de hablar en público. Me refiero en el trabajo y en grupos reducidos de 8 o 10 personas.

Cuando tengo que hacerlo lo paso fatal, tengo sequedad en la boca y palpitaciones. Me apresuro para acabar antes y veo que eso se nota además. Son reuniones de departamento cada dos meses, no son muy frecuentes, y explico los avances en mi área y los objetivos.

No debería costarme, pues me baso en una sucesión de diapositivas (al igual que mis compañeros) pero lo paso mal al explicarlas. Le he dicho a uno de mis compañeros, sin expicarle del todo, que me haga preguntas, porque si es en forma de diálogo o de charla, lo llevo mejor. Agradezco su ayuda. Un saludo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Le cuesta hablar en público... como a la gran mayoría de la humanidad. Este tipo de miedo es muy común. Lo sufren incluso consolidadas estrellas de Hollywood. Algunos dicen que este miedo no se llega a superar nunca del todo. Así que el primer consejo consiste en no luchar contra el miedo, sino aceptarlo plenamente. Salúdele, dele la bienvenida como a un invitado incómodo pero importante. Hable a través de él, compártalo con su audiencia.

Una pauta que me ha servido cuando presento es la de considerar que la que presenta no soy “yo” separada del resto de personas, sino un miembro de una comunidad u organización que se expresa a la misma. Esto me permite relajarme y no sentirme separada de mi audiencia.

Al presentar, céntrese en aquello que va a comunicar y no en usted misma. Presentar no tiene que ver con usted, sino con lo que va a comunicar, así que concéntrese en la relevancia de la información, sus matices y su significado. Mire a los ojos de las personas a las que presenta. Una de ellas a la vez, y no cambie su mirada a otra persona hasta que esta le muestre con su expresión que la ha entendido.

Tener una intención a la hora de comunicar también ayuda. ¿Qué quiere conseguir cuando presente? ¿Quiere inspirar, informar, retar, ser transparente…? Aquello que decida estará bien y le dará pistas sobre cómo hacerlo.

Una vez haya presentado es fundamental que sea amable consigo mismo. No se diga cosas del estilo “lo he hecho fatal” o “me he puesto nervioso y se me ha notado"… y en su lugar fíjese en aquello que ha hecho bien. Celebre interiormente el haberlo hecho, sienta que está aprendiendo y que, inevitablemente, la próxima vez, lo hará mejor.

Veo en las redes sociales...

PREGUNTA Llevo varios años trabajando en el sector del comercio. Ahora estoy en el paro. Estoy cansada de trabajar en este sector. Me he formado en acompañamiento esotérico, temas de tarot… y me estoy planteando dedicarme a ello.

Llevo varios meses intentándolo pero no lo consigo. Sin embargo veo en las redes sociales cómo a muchas personas les resulta muy fácil vivir de lo que les gusta. ¿Por qué a mí me cuesta tanto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las redes sociales son un escaparate engañoso. La mayor trampa consiste en tomar las redes sociales como 'la realidad'. Desde luego son una realidad, pero muy sesgada. En esos espacios, las personas tendemos a enseñar aquello que queremos y la mayoría del tiempo esto se trata de éxitos o de cosas bonitas.

Conozco a muchas personas con vidas brillantes en las redes y sin embargo con graves problemas económicos, personales y relacionales en la vida real. Así que le invito a dejar de compararse con perfiles de las redes. Considere dejar de navegar por las redes. Al menos por un tiempo.

En cuanto a su proyecto, cuando gestamos algo nuevo necesitamos hacerlo en la oscuridad de nuestro ser durante un tiempo considerable. De lo contrario corremos el riesgo de abortarlo al sacarlo a la luz antes de tiempo. Así que cultívelo, deje que tome forma, y cuando la semilla haya brotado y tenga suficientes raíces, considere sacarlo a la luz, primero compartiéndolo con su círculo inmediato y paulatinamente con más y más personas.

A nivel práctico, le invito a explorar las numerosas iniciativas de apoyo a emprendedores que se ofrecen desde distintas instancias (ayuntamientos, diputaciones, viveros de empresas, coworkings…). Ellos son un buen punto de partida para empezar a trabajar un proyecto propio y sobre todo para relacionarse con expertos y otros emprendedores como usted, con los que apoyarse mutuamente.