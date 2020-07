Acabar con las grietas de los pies nunca fue tan fácil: tres motivos para hacerte con un kit eléctrico de 12 euros

Lucir unos pies bonitos en verano es el sueño de la mayoría. Uñas bien recortadas, talones hidratados para evitar grietas y ni un solo callo (aunque haya quien afirme que no es recomendable eliminarlos) son los tres ingredientes que no deben faltar para cuidar de la salud de esta parte de cuerpo que, durante la mayor parte del año, está enterrada bajo botas y calcetines. Sin embargo, para lograrlo, hay que invertir tiempo (y sacar a relucir la precisión de nuestras manos), si es que queremos que el resultado sea una pedicura bonita y no un desastre lleno de tiritas y cortes de uñas de peligroso crecimiento. ¿Y si seguimos sin prestarle atención a nuestros pies?

La respuesta es no: los pies hay que cuidarlos, prácticamente, a diario, pues, además de ser los encargados de sostener el peso de nuestro cuerpo, con la llegada de las sandalias, van a sufrir más. Dos buenos motivos a los que se suma la estética, y es que unos pies mal cuidados pueden resultar desagradables e, incluso, hacernos vivir alguna situación vergonzosa.

Ahora que ya sabes que necesitas mimar más (y mejor) tus pies, necesitas dar con algún kit de pedicura que, sin necesidad de invertir mucho dinero, te ayude a iniciarte en la eliminación de callos y durezas, en la exfoliación de la piel muerta y en los masajes de hidratación profunda. ¿Complicado? ¡Para nada! Rastreando el catálogo de Amazon hemos dado con un pack de limas eléctricas entre las ofertas del día y, por poco más de 12 euros, pueden ser tuyas. ¿Le das una oportunidad?

El removedor de callos, de TouchBeauty. Amazon

Por qué deberías aprovechar esta oferta

Esta lima profesional nos ayudará a comenzar con éxito nuestra Operación ‘Lucir pies’, ya que con ella podemos deshacernos de las imperfecciones que quedan más expuesta con la llegada de la época de sandalias. Para ello, este dispositivo cuenta con nueve cabezales que ayudan a eliminar callos, a lucir una manicura y una pedicura perfectas, a limpiar los pies y a ofrecer un masaje corporal. Podemos disfrutar de todas estas ventajas empleando el mismo dispositivo y solo intercambiando los cabezales. Además, dispone de dos velocidades destinadas a dos tipos de tratamiento. Por un lado, la más suave, ayuda a eliminar la parte más gruesa de la piel para suavizarla y, por otro, la más alta ayuda a deshacerte de los callos más difíciles.

Este dispositivo nos ofrece un tratamiento indoloro para que podamos lucir unos pies perfectos sin sufrir. Es perfecto para llevarlo en nuestras vacaciones, y así poder repasarnos las imperfecciones, ya que viene en un estuche compacto donde caben todos sus accesorios.

