Consultorio de sexo: "Acabo de empezar la menopausia y he perdido interés, pero amigas mías sí tienen relaciones"

Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Duro poco en la penetración

PREGUNTA Empecé con mi relación de pareja hace dos años y en este tiempo he consultado a videntes, me he masturbado y he visto porno. El tema es que mi pareja es como si no me excitara, ya que no tengo erección y estoy pasándolo mal porque la quiero. Antes no me había pasado nunca y no sé la causa.

Estoy tomando unas pastillas naturales llamadas Vigorsex pero nada; es una relación a distancia y cuando la veo no me excita. Ella está muy preocupada y temo se busque un amante. Añado otro problema y es que a la hora de la penetración vaginal duro poco. ¿Soy un desastre? ¿Cómo lo resuelvo?

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda disfunción sexual hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica. Y dando lugar al “circuito disfuncional” donde una dificultad sexual conduce a otra dificultad erótica añadida.

Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podríamos descartar que la causa fuese orgánica; si no se dan erecciones en estas circunstancias,habrá que evaluar su estado de salud y/o si toma ciertos fármacos que pueden afectarle a su respuesta eréctil.

Si descartamos causa orgánica la disfunción se resuelve habitualmente con una terapia sexológica; y si interactúan los factores psicógenos y orgánicos habrá que resolver o controlar el factor orgánico.

La preocupación de tu pareja es razonable porque ella puede sentir que has dejado de gustarle o que algún aspecto de vuestra relación está en crisis.

El producto que has comprado contiene sustancias naturales que no perjudican a la salud pero que tienen una eficacia discreta.

Sugiero hables presencialmente con tu pareja para expresarle tus miedos y comentarle tu idea de buscar ayuda profesional; este hecho suele ser muy valorado por la pareja, en el sentido de que percibe en ti una actitud proactiva en la búsqueda de soluciones.

Me propone un trío y dudo

PREGUNTA Soy una chica de 26 años y mi novio tiene 27; llevo dos años con él y me ha propuesto entre bromas y veras un trío con otro hombre. Creo que quiere ver cómo reacciono y me temo cómo puede reaccionar.

Creo que si le digo que sí, a veces fantaseo con eso, se va a poner furioso; pero otras veces creo que me lo está planteando en serio. Estoy muy dubitativa y no sé qué decirle, porque lo deja caer a menudo. Espero su ayuda

RESPUESTA DEL EXPERTO Entrar en un marco abierto en el plano erótico, es decir, un marco liberal donde las parejas buscan un elemento tercero con el que compartir cuerpo y no corazón requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y que permite valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

Si las dudas persisten lo adecuado es esperar un tiempo a madurar la decisión y/o buscar asesoramiento profesional para que os indique las bondades o los riesgos de tal decisión.

Evasivas de mi pareja

PREGUNTA Tengo relaciones con mi novia desde el inicio de la relación, hace 4 años. Siempre ha ido fenomenal, pero de un tiempo a esta parte noto evasivas por su parte; ella nunca había puesto excusas de ningún tipo, más bien era ella la que me buscaba a mí. ¿A qué puede deberse?

Hay semanas con un solo encuentro sexual, cuando nunca bajábamos de cuatro en una semana. Le pregunto qué le pasa y no sabe qué decirme. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias entre hombres y mujeres.

Convendría hacer alguna reflexión y pregunta para poder responderte con cierta certeza. ¿Tu pareja perdió su deseo bruscamente o ha sido un descenso gradual? ¿Cómo afecta a vuestra relación su bajo nivel de deseo? ¿Cómo lo vives tú y cómo lo vive ella?.

Si descartamos que el deseo de tu pareja esté afectado por algún disturbio hormonal o por el efecto secundario de algún fármaco, convendría evitar el 'juego de las hipotecas'.

Este juego básicamente consiste en la imposibilidad de permitirse, ni siquiera temporalmente, no tener deseo. Es decir, se ponen en marcha una serie de hipotecas que anulan la posibilidad de que el deseo se exprese. Te enumero algunas:

1. 'Tu mujer desea tener deseo'. Y claro, el deseo y la obligación son incompatibles. No se puede querer tener deseo.

2. 'Tu disponibilidad a tiempo completo', es decir, ella percibe que tú siempre estás disponible y esperando. Esta es otra hipoteca.

3. Sois una pareja relativamente joven. Ello significa que es 'socialmente obligatorio' tener relaciones eróticas, especialmente si tenéis buena salud, os queréis y no tenéis hijos.

El tener 'pocas' relaciones eróticas no siempre ha de preocuparos, es más problemático el perder el contacto 'piel a piel', por ello os invito a que durante algún tiempo os dediquéis al contacto piel a piel sin que ello dé lugar, inevitablemente, a un encuentro erótico explícito.

Sexo con Covid

PREGUNTA Estuve en contacto con una persona que dio positivo en Covid, tuve síntomas muy leves y no necesité atención médica y estoy aislada. Llevo 11 días. Quisiera saber cuándo puedo volver a tener sexo con mi novio y que no lo ponga en riesgo.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no hay sintomatología, te han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Por otro lado, las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. No obstante, y dado que esta nueva infección se escribe científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

PREGUNTA Acabo de comenzar la menopausia y he perdido el interés por las relaciones sexuales; sin embargo, amigas mías que están en esta etapa, sí las tienen. Mi marido no se lo explica y yo estoy confusa con esto.

RESPUESTA DEL EXPERTO No hay procesos de menopausia homogéneos, es decir, en algunas mujeres el descenso estrogénico hormonal, propio de la menopausia, tiene poca repercusión en su ámbito erótico e íntimo; y para otras mujeres, cuya sexualidad va muy vinculada al sistema hormonal, puede ocasionarles un declive en la esfera erótica y malestares generales.

Sería útil acudieras a tu profesional ginecólogo de confianza para hacer estudio hormonal completo y valorar la situación.

Si el patrón hormonal es compatible con la normalidad sería conveniente realizar una historia sexual para analizar tu vida erótica pasada y presente, estilo de vida, presencia o ausencia de molestias durante el encuentro erótico, enfermedades actuales, toma o no de fármacos y un detallado análisis de vuestra relación de pareja en el ámbito relacional y convivencial.

Todos estos elementos permitirían hacer una composición de vuestra situación y poder iniciar una terapia sexual con algún profesional de la Sexología.