Consultorio de sexo: "Le digo a mi chico que una postura no me gusta y se enfada, ¿por qué no lo respeta?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Orgasmos intensos

PREGUNTA Soy un chico de 23 años. Mi pregunta es para saber si tendré un orgasmo más intenso cuanto más tiempo pase desde la última vez o no tiene nada que ver. ¿Puedo tener orgasmos intensos aunque tenga sexo a diario? Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La percepción de placer es subjetiva y está modulada por diversas variables: disposición personal, erotismo individual o compartido, logística del encuentro, tono vital y estado de ánimo, entre otras.

La intensidad de los orgasmos no tiene que ver, en principio, con la frecuencia y regularidad de los mismos; y sí tiene más que ver con la expectativa y la idea que una o uno tiene de los mismos.

No llegar al final

PREGUNTA Tengo problemas para llegar al orgasmo en mis relaciones sexuales. Me ha pasado desde siempre. Mi marido y yo estamos intentando quedarnos embarazados. ¿Puede afectar en algo mis problemas para llegar hasta el final?

RESPUESTA DEL EXPERTO Cuando hablas de “mis problemas” no sé si haces referencia al intento fallido de quedaros embarazados u otros conflictos de pareja.

La sede central del orgasmo reside en el clítoris y la realidad nos dice que un porcentaje pequeño de mujeres llega al orgasmo con el exclusivo juego de la penetración vaginal; la mayoría requiere estímulos complementarios a la penetración o acogimiento vaginal.

La preocupación por la búsqueda de un embarazo suele llevar a la pareja a tener relaciones reproductivas en lugar de relaciones eróticas, en cuyo caso el placer pasa a un segundo plano.

Si vuestro malestar continúa os sugiero algún asesoramiento sexológico con algún profesional de la Sexología.

Reconducir la situación

PREGUNTA Estoy teniendo un problema de discusiones con mi pareja. Llevo poco tiempo con él, pero le acabo de plantear que hay una postura sexual que no me gusta nada y que no quiero hacerlo (es solo una, el resto sí); se ha enfadado y yo le pregunto qué puedo hacer para reconducir la situación y que todo sea como antes.

¿No debería entenderme y respetarme en mi decisión? Como le digo es solo una postura en la que me considero "usada".

RESPUESTA DEL EXPERTO Es razonable en pareja convivir con cierta dosis de conflicto y discrepancia en asuntos cotidianos; no obstante, hay ciertos límites que conviene tener en cuenta. Los cuidados hacia sí misma, el ser sincera con el propio deseo y no hacer cosas que no se quiere hacer en el plano erótico son aspectos que siempre es conveniente preservar.

Los deseos y gustos eróticos en pareja pueden ser compartibles, pero sólo si ambos desean que sea así. Es decir, uno puede desear hacer algo y el otro no, y en este caso el NO es lo más beneficioso para la relación.

Tu interrogante tiene una respuesta inevitable, él debe respetar y entender tu decisión.

Obsesión

PREGUNTA Estoy viendo que mi chica está algo obsesionada con el sexo. A mí me gusta, claro, pero pienso que hay más cosas. Sin embargo ella focaliza mucho su vida en las relaciones sexuales.

Estoy algo desorientado y no sé muy bien cómo reaccionar, porque no quiero preguntar a mis amigos y amigas una cosa tan íntima (la estaría delatando). Así que agradezco su consejo para ver si puedo ayudarla (porque yo entiendo que es un problema, aunque a lo mejor no lo es). Gracias por su ayuda y un saludo.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias entre hombres y mujeres.

El deseo erótico evoluciona a lo largo de la vida del individuo y está sometido a inevitables vaivenes modulados por la propia biografía personal.

La biografía tiene un soporte bio-psico-social y en ella juegan un papel importante: la edad, estado de salud, estilo de vida, niveles de amor, autoestima, clima de pareja, contexto cultural, experiencias previas e historia familiar.

Tu pareja está viviendo, en la actualidad, un momento de su vida en el que su deseo se muestra mucho más expresivo y esto puede generar un desajuste en relación al tuyo.

Compatibilizar el erotismo individual con el erotismo compartido puede ser una buena fórmula para que ella pueda dar cauce a sus necesidades eróticas y a la vez tú no vivas la situación como problema.

¿Lo estoy haciendo?

PREGUNTA Desde que tengo relaciones (que no es mucho tiempo) siento que al penetrar a una chica no noto mucho y a veces prácticamente nada, hasta me pregunto si estoy haciéndolo. Esto no me pasa al masturbarme, ¿cómo puedo resolverlo?

RESPUESTA DEL EXPERTO La fase de excitación sexual en la mujer tiene como una de sus expresiones físicas la lubricación vaginal y constituye un síntoma de salud sexual. Si la mujer presenta un alto grado de lubricación vaginal es probable que tus percepciones al realizar la penetración vaginal sean de baja intensidad.

Te sugiero le indiques a tu pareja que durante la penetración realice contracciones vaginales voluntarias con el objetivo de que puedas sentir un mayor rozamiento genital y sin olvidar la versatilidad que ofrece el juego erótico.