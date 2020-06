El fiasco de la app de rastreo de COVID en Francia: un 2,7% de acogida y casi medio millón de desinstalaciones en 3 semanas

Después de tres semanas en marcha, la app ‘made in France’ de rastreo de contactos para alertar de posibles contagios de coronavirus ya ha dado algunos datos, pero no son como esperaba el Gobierno de Macron: parece que al pueblo galo no le ha entusiasmado nada este método de prevención de la COVID-19.

StopCovid, disponible para iOS y Android en App Store de Apple y Google Play Store, ha sido descargada 1,9 millones de veces, lo que corresponde al 2,8% de la población. Pero de ese total de descargas, solo 1.814.048 usuarios abrieron y activaron la aplicación, según informa TechCrunch. Es decir, bajamos otro punto hasta llegar a que el 2,7% de los franceses han usado la appal menos una vez.

Las cifras siguen empeorando ya que, del total, 23.953 personas han desactivado StopCovid en las últimas tres semanas y 460.000 directamente la han desinstalado. Sin embargo, el secretario de Estado para el Sector Digital en Francia, Cédric O, afirma que “la aplicación está funcionando bien” y que están pudiendo detectar “la mayoría de los contactos” que se deberían detectar.

No obstante, dado que la app no le pide a los usuarios que se registren con su nombre y dirección, el Gobierno tiene poca información sobre quién está usándola y dónde.

En cuanto a los primeros resultados, solo 68 usuarios de StopCovid han declarado que se les ha diagnosticado COVID-19 positivo en la aplicación. El servidor recibió 205 interacciones sociales de esos 68 casos. Y, finalmente, la app solo ha enviado 14 notificaciones en las últimas tres semanas.

StopCovid ha levantado desde el principio cierta polémica por no llevar integrado el sistema de rastreo Apple-Google. “Si me arrepiento de algo, obviamente es que no es compatible con otros países europeos”, afirmaba el secretario de Estado para el Sector Digital.

Según France24, la aplicación costará entre 80.000 y 120.000 euros al mes en gastos relacionados con alojamiento y trabajo de desarrollo y mantenimiento, “un coste que aumentaría si hubiera un aumento en los casos”, dijo Cédric O.

¿Cómo funciona?

StopCovid alerta a todos los usuarios que hayan estado a menos de un metro durante más de 15 minutos con alguien que haya dado positivo en coronavirus.

Cuando un usuario es diagnosticado como COVID-19 positivo, su hospital o centro de pruebas le entrega un código QR o una cadena de letras y números que puede ingresar en la app -o escanear el QR-. Así se comparte la lista de identificaciones efímeras de las personas con las que este usuario ha interactuado durante las últimas dos semanas.

Después, el servidor back-end marca todas esas ID efímeras como pertenecientes a personas que potencialmente han estado expuestas al coronavirus, las cuales se clasifican por una ‘puntuación de riesgo’ y, si esta supera cierto umbral, reciben una notificación. Luego, la aplicación recomienda que te hagas la prueba y sigas las instrucciones oficiales.

A fecha de hoy, según el propio Gobierno francés, 29.731 personas han fallecido en Francia por el coronavirus.