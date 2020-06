Cómo dar un abrazo con el menor riesgo posible en plena pandemia del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha cambiado la forma de relacionarse de las personas: los saludos, las despedidas y también los abrazos. Este gesto de contacto humano es imprescindible para reforzar las relaciones más cercanas y ayudan a reducir los niveles de ansiedad y estrés, aseguran los expertos.

En un momento en el que la distancia social lo es todo para prevenir la transmisión del virus, ¿existe alguna fórmula para abrazarse y a la vez no arriesgarse a un posible contagio en plena pandemia?

Linsey Marr, investigadora del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (EE UU), cree que el riesgo de exposición durante un abrazo breve puede ser bastante bajo. Para llegar a esta conclusión, Marr, una de las principales expertas mundiales en transmisión de enfermedades transmitidas por el aire, se basó en modelos matemáticos de un estudio realizado en Hong Kong que muestra cómo viajan los virus respiratorios durante el contacto cercano entre personas.

"No sabemos cuántos virus infecciosos se necesitan para enfermarse, probablemente más de uno. Si no habla ni tose mientras abraza, el riesgo debería ser muy bajo", indica Marr en declaraciones a The New York Times.

Aunque lo más seguro es evitar un abrazo, hay maneras de darlo (o recibirlo) con precauciones, según esta experta. Usar mascarilla, abrazarse al aire libre, intentar evitar tocar el cuerpo o la ropa de la otra persona con tu cara o su mascarilla son algunas de las recomendaciones.

¿Cómo sería entonces el abrazo ideal? Según esta investigadora, aquel en el que las personas que se abrazan "tienen mascarilla, miran para lados opuestos, no tosen ni se hablan mientras se abrazan". Además, "cuanto más rápido sea, mejor", agrega Marr.

"Mantener los abrazos breves es particularmente importante porque el riesgo de transmisión aumenta con un contacto más prolongado", indica, por su parte, Julia Marcus, epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora asistente en la Facultad de Medicina de Harvard.

En el caso de que sea un niño quien abrace a un adulto y ambos estén de pie, prosigue Marr, estos abrazos se realizarían a la altura de la rodilla o la cintura, lo que "reduciría el riesgo de exposición directa a gotas y aerosoles porque las caras están muy separadas". Eso sí, prosigue, "existe la posibilidad de que la cara y la mascarilla del menor contaminen la ropa del adulto". De ahí que recomiende "cambiarse de ropa y lavarse las manos después de una visita que incluya abrazos". Además, "el adulto también debe mirar hacia otro lado para no respirar sobre el niño", apostilla Marr.

Sin embargo, no todos los científicos son partidarios de los abrazos. "Puede que los beneficios sean inmediatos, pero por ese beneficio a corto plazo, existe el riesgo potencial de que la otra persona se infecte y, potencialmente, se muera, y ese es un efecto permanente", sostiene Julian Tang, profesor del departamento de Ciencias Respiratorias de la Universidad de Leicester (Reino Unido), en declaraciones a la BBC.

En todo caso, Tang coincide con los otros expertos en el mejor método para minimizar el riesgo ante un abrazo: mirar a lados opuestos, con la cara sobre el hombro del otro y contener la respiración. Tang difiere en el uso de la mascarilla y explica el motivo: "Cuando exhalas, la trayectoria del aire cambia de dirección por la mascarilla. No va hacia adelante, sino hacia los costados, y puede entrar en la zona donde respira la otra persona, por eso creo que es importante contener la respiración".