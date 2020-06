Fernando Botella: "Vivir con una mente curiosa te ofrece la capacidad de transformar la realidad cotidiana"

“Éste es un libro que pretende ayudarnos a reflexionar y a entrenar todo aquello que nos permite seguir siendo muy humanos”, dice Fernando Botella de su última criatura literaria. Experto en formación y desarrollo de directivos, profesor de diversas universidades y escuelas de negocio y fundador de Think&Action, en ¿Cómo entrenar la mente? (Alienta Editorial, 2020) se sumerge una vez más en dos de sus grandes pasiones: el cerebro y las personas.

A todas ellas les propone sumarse al plan de entrenamiento de su particular gimnasio mental ideado, principalmente, para cuestionarse el statu quo del pensamiento establecido y sacar lo mejor de uno mismo. Por cierto, el libro cuenta con las aportaciones de 35 invitados ilustres entre los que se encuentran el entrenador Toni Nadal, el ilusionista Jorge Blass, el profesor y experto en dirección de personas Santiago Álvarez de Mon o el cardiólogo Valentín Fuster.

El prólogo del libro es de Álex Rovira, uno de los grandes autores superventas de no ficción en España. ¿Qué supone contar con su apoyo?

Lo que me aporta su prólogo en el libro es contar con una persona que admiro y que en el mundo al que me dedico es un referente de primer nivel. Que se leyera el libro en ‘fase 0’, que me aportara un feedback de lo que estaba leyendo como experto en la materia y que eso le llevara a hacer un prólogo tan alineado con mi mensaje es un regalo. Durante muchos años fui director de una empresa farmacéutica y cuando dejé esa función en 2007, tras 25 años, la persona que más me ayudó a dar el salto fue Álex. Hemos tenido trayectorias muy paralelas, hemos hecho proyectos juntos para organizaciones o empresas... y todo esto hace que me genere un entorno de confianza para darle ‘mi niño’ antes de que salga y que me diga con total sinceridad si aporta valor. Porque como en todos mis libros anteriores, quiero que el lector cuando lea cada capítulo diga ‘esto me está dando regalos de forma continua’.

Describe ‘Como entrenar la mente’ no como un libro sino como un gimnasio para la mente. ¿Qué aparatos hay que poner en funcionamiento en este gimnasio mental?

Cada uno tiene que organizarse una ‘ruta de gimnasio’ porque no todo el mundo va a tener que usar los mismos aparatos pero yo destacaría tres muy importantes por los que todos deberían pasar:

- Uno es el aparato del poder de la pregunta. Es fundamental no solo para cuestionarnos el estatu quo de las cosas y para hacernos más humildes sino que también es importante para ser curiosos, para generar el poder de la imaginación, para poder ver la realidad de una manera desacostumbrada y para tener la capacidad de cuestionar nuestra propia mente, que nos engaña muchísimas veces con una serie de filtros que hacen que tengamos un cerebro que biológicamente ha nacido pesimista. Hay que decirle ‘mente no te creo y te voy a cuestionar’.

- La segunda máquina de entrenar es el lenguaje interior, el diálogo que tenemos con nosotros mismos y a ello he dedicado una parte muy importante de este libro. A darnos cuenta de lo que nos decimos y, por lo tanto, de lo que decimos a los demás, las conversaciones y modelos de feedback. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la capacidad de conversar y de tener conversaciones poderosas. Esto no nos lo enseñan en casi ninguna universidad ni tampoco en el colegio, lo tenemos que ir aprendiendo con la vida, por eso pasar por este aparato es tan importante.

- Y en tercer lugar, está un aparato que te hace tocar realidades concretas. Una de ellas es que al final la persona a las que más daño puedes hacer es a ti mismo. Hay un capítulo que se llama ‘Te vas a morir’, que describe que todos estamos de paso, que todo es efímero y que eso hace más liviano todo lo que nos ocurre. Tenemos que relacionarnos con el entorno en el que vivimos de una manera más liviana, muchas cosas no son tan importantes como la importancia que les da nuestra mente. Y entrenar eso es muy positivo, no quiero decir que te vaya a hacer más feliz, porque eso depende de muchas mas cosas, pero te va a ayudar en el camino de la satisfacción personal y del bienestar.

"Todos estamos de paso, todo es efímero. Muchas cosas no tienen la importancia que les da nuestra mente"

Utiliza como máxima el 'todo lo que sé lo sé por ignorancia' e insiste en que uno de los grandes errores del ser humano es dar por hecho que lo sabemos todo porque esto frena el crecimiento personal. ¿Por qué tiene tanta importancia ser siempre lo que usted llama ‘aprendiz continuo’?

Es el punto troncal que sostiene a todo el libro y su hipótesis de partida. Creo mucho en el Sócrates que decía ‘sabio es aquella persona que sabe marcar los límites de su ignorancia, es decir, dónde empieza la ignorancia’. Por eso empiezo el libro con una frase que es ‘la magnitud de mi ignorancia es infinitamente exponencial’. Esto una forma de identificarme y, al mismo tiempo, de hacerle una invitación al lector: si vives con una cabeza de sorpresa, de querer tener los ojos de un niño y de vivir realmente con una mente curiosa vas a poder cambiar tanta miradas sobre la realidad que observas de forma cotidiana, que las posibilidades que se te abren son amplísimas. La gente que vive con una mente de aprendiz continuo se sigue sorprendiendo de muchas cosas. Evita el ‘eso ya me lo sé’, el dogma, o sea, creer que siempre tenemos la razón; y la complacencia porque esos son los errores más grandes que hay a la hora de crecer y evolucionar.

Trabaja desde hace tiempo en la formación y desarrollo de directivos y, obviamente. el libro resultará muy útil para aquellos que quieren ser mejores profesionales pero, ¿cómo puede ayudar al común de los mortales a desarrollar todo su potencial?

Hay varios argumentos. El primero es que este no es un libro de empresa aunque esté editado por una editorial que se dedica al mundo de la gestión y del management. Lo que he querido recoger en este libro es lo que ya se dice en la portada en una frase: ‘lo que tu mente necesita entrenar para ser un líder hoy y disponer de una vida mejor’. Pero para ser un líder en el sentido transformacional de cada individuo consigo mismo no de un jefe. El libro va por el lado del autoliderazgo individual, de llevar el timón de las cosas que a ti te interesan en tu vida estés en el entorno que estés porque en el fondo lo que persigue todo el mundo es tener una vida mejor. Y por eso utilizo el termino gimnasio, no solo por lo de entrenar la mente tal cual sino porque permite hacer a las personas más eficientes y mejores en los aspectos claves: como una buena conversación, una buena gestión del tiempo, la capacidad de encontrarte con las cosas que no vas a poder evitar y, sobre todo, para que dejemos de estar atrapados por los propósitos que nunca convertimos en realidad. Y si hacemos de nuestra vida algo mejor entonces también haremos un mundo mejor.

"El libro persigue el autoliderazgo individual, llevar el timón de las cosas que te interesan estés en el entorno que estés"

Ahora que tanto se habla de la nueva normalidad que se avecina, usted ya abordó la necesidad de una ‘nueva mentalidad’ en su libro anterior Bienvenidos a la revolución 4.0, ¿cómo debemos adaptarnos a ella para no perder el tren?

El concepto ‘nueva normalidad’ se acuñó hace ya algunos años para intentar expresarle al mundo que la llegada de la tecnología y, sobre todo de la inteligencia artificial y la robótica, requeriría de generar entornos y ecosistemas. Ese concepto se ha copiado ahora, en el mejor sentido de la palabra, para intentar explicar lo que está pasando en el mundo con la llegada del Covid: que es crear un nuevo estado del ecosistema de las relaciones humanas para que vayamos adaptándonos. ¿Qué tienen en común la nueva normalidad que ha provocado la tecnología y la que ha provocado el virus? Lo que tienen en común es que ambas requieren de una nueva mentalidad porque lo que hace que funcione una nueva normalidad es un cambio de mente. Como ha pasado, por cierto, a lo largo de toda la historia de la humanidad.

¿Y cómo podemos hacer este cambio de mente?

Este cambio de mentalidad tiene que ver con una forma diferente de relacionarnos los humanos y de entender también cómo nos relacionamos con el entorno en el que vivimos. Para mí hay tres claves:

- La primera se ha demostrado en los balcones de todo nuestro país y es el valor de lo colectivo. El talento no es del individuo, pertenece a la colectividad. Hay que empezar a entender que las habilidades humanas están para ser transmitidas y compartidas, lo que se llama la inteligencia conectiva. El ser humano va a hacer un mundo mejor y va a ser más fuerte en la medida que tenga la capacidad de darle mas fuerza y valor a lo conectivo a través de una mente cooperativa y colaborativa.

"El talento no es del individuo, pertenece a la colectividad. Las habilidades humanas están para ser compartidas"

- El segundo elemento es la capacidad de darle más valor a la imaginación. Venimos de la era de la información y ahora pasamos a la era de la imaginación. ¿Por qué es importante esta palabra? Por el poder de la creatividad, del pensamiento disruptivo, de ser capaces de analizar la realidad de una manera desacostumbrada porque las cosas no van a poder seguir siendo en muchos casos iguales que antes. Objetivo de eso: construir nuevas formas de relacionarnos.

- Y el tercero tiene que ver con lo que se llama el mecanismo ágil o el agilismo. Las nuevas metodologías y formas de atender lo que a cada uno le corresponda, la atención excelente en su vida, el hacer que su profesión y las relaciones con su familia cambien bajo unos modelos nuevos. Lo hemos visto estos últimos meses con herramientas como Teams o Zoom. Ya no solo las utilizamos para reunirnos o hacer presentaciones también las hemos introducido en nuestra vida personal por lo tanto todos los mundos van a cambiar en la forma de entender el ritmo acelerado del cambio, que ya no es lineal sino acelerado.