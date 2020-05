Adidas vende packs de mascarillas reutilizables contra el coronavirus: estas son sus características y precio

Adidas ha puesto a la venta a través de su web un pack de tres más carillas reutilizables a un precio de 12,95 euros, de los cuales 2 euros irán destindos a la ONG Save de Children, a su fondo global para respuesta del coronavirus.

Esta mascarilla, en color negro y con el logo de Adidas en blanco, está elaborada con tejido "suave y transpirable", tal y como se informa en la propia web de venta de Adidas. Además, presenta un diseño "cómodo". Es reutilizable, por lo que se puede lavar.

Es una mascarilla de uso doméstico

Las recomendaciones para el cuidado de la mascarilla son, en primer lugar, lavarla antes de usarla por primera vez y, después, lavarla antes de cada uso a 60ºC con un detergente normal. Cuando el tejido esté húmedo, hay que cambiar de mascarilla.

La mascarilla, que se considera un artículo de moda diseñado para uso doméstico y no para uso sanitario, no se puede devolver, intercambiar y su importe no es reembolsable. Tampoco se le pueden aplicar descuentos ni ofertas promocionales.

A pesar de que estas mascarillas pueden ayudar a prevenir la transmisión de virus y gérmenes, como el coronavirus, que se transmiten mediante gotículas, Adidas indica que no está considerado un producto sanitario y no es ni una mascarilla quirúrgica ni un equipo de protección individual.

Así, no es apta para el uso sanitario, geriátrico o cualquier otro uso que requiera la reducción de la exposición a sustancias contaminantes. Solamente está diseñada para el uso doméstico, ya que colocada sobre la boca y nariz puede ayudar a propagar las gotitas que se expiden al hablar, toser, estornudar...

Por último, se recuerda que las mascarillas deben ser complementarias al resto de medidas de higiene como, por ejemplo, el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de la distancia mínima de dos metros entre personas.