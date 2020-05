La OCU analiza 16 pizzas preparadas y solo localiza dos sin aditivos ni aromas: estas son las marcas recomendadas

"Las pizzas refrigeradas han llegado a ser uno de los platos preparados más demandados por las familias durante el coronavirus", afirma la OCU. No obstante, el aporte nutricional de estos alimentos no es el recomendado, pues aportan una gran cantidad de calorías y grasas, por lo que no deben consumirse frecuentemente.

Así lo recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras haber analizado 16 pizzas de venta en supermercados, la mitad de jamón y queso y la otra mitad de cuatro quesos, las dos referencias más vendidas.

Según revela el estudio realizado, "las pizzas refrigeradas son alimentos calóricos, muy ricos en grasas y con demasiada sal, por lo que no deben consumirse más que de forma ocasional", afirman desde la OCU, añadiendo que "una ración de 200 g, que viene a ser media pizza, aporta de media: más de 450 kilocalorías (500 kcal las de queso refrigeradas); entre 16 y 19 g de grasa, de los cuales entre 8 y 11 g son de grasas saturadas; cerca de 50 g de hidratos de carbono; unos 24 g de proteínas; y alrededor de 3 g de sal", cuando lo recomendado por los nutricionistas es no superar los 5 gramos diarios.

Por lo tanto, la OCU aconseja en una nota consumirlas solo de vez en cuando y de forma ocasional o, incluso, prepararlas en casa, "limitando la cantidad de sal y añadiendo algún ingrediente vegetal".

"Además, antes de meter al horno las pizzas refrigeradas, un panel de expertos cocineros probó el jamón y el queso y la mayoría de las apreciaciones fueron negativas: jamones duros y secos, y queso con poco sabor", confiesan, asegurando que lo más probable es que la materia prima de estos alimentos no sea de gran calidad, pues los fabricantes utilizan muchos aditivos y aromas.

"Hay productos con más de diez aditivos diferentes", señalan, afirmando que entienden que los fabricantes quieran alargar su vida útil, pero que "no todo vale, los aromas y colorantes son prescindibles, y más aún si son alergénicos". Las únicas pizzas que no han declarado ningún tipo de aditivo ni aroma son las de queso refrigeradas de Casa Tarradellas y Hacendado de Mercadona; solo dos de las 16 analizadas.

¿Cuáles son las mejores pizzas del supermercado?

En el análisis publicado, recordando que sólo deben consumirse de forma ocasional, la OCU ha compartido un listado de las mejores pizzas disponibles en los supermercados y valoradas por expertosTeniendo en cuenta todo ello, las mejores pizzas preparadas que puedes comprar refrigeradas en el súper son: