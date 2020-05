Los 7 consejos que harán que tu parabrisas luzca siempre reluciente

No será esta la primera vez que escuches que la visión al volante lo es (casi) todo. Tener una buena visibilidad puede influir enormemente en nuestra seguridad vial y, por tanto, puede evitarnos algún susto en carretera. Y para poder ver bien no hay mejor método que tener un parabrisas y unos cristales limpios y en perfecto estado.

El polvo, la suciedad, los mosquitos… el parabrisas del coche acaba recogiendo una gran cantidad de partículas que puede dificultar nuestra visión además de convertirse en un lodo que empeore la situación cuando llueva, debido a la presencia de componentes como alquitrán, sal o aceites, entre otros.

Por ello, es muy importante disponer de unos buenos limpiaparabrisas y unas buenas escobillas que nos permitan limpiar el cristal y dejarlo reluciente a la misma mínima señal de suciedad. Mantenerlos siempre en perfecto estado es tan sencillo como seguir estos consejos:

Cambia las escobillas una vez al año y recuerda que lo mejor sería hacerlo después de verano, ya que el calor puede afectar a la composición de la goma. Límpialas frecuentemente para eliminar la suciedad que arrastren del cristal. Nunca uses nada más fuerte que una esponja suave. Limpiar el cristal a menudo te ayudará a ver mejor y a ahorrarles una gran parte del trabajo a las escobillas cuando estés en carretera. Si hay hielo o nieve,usa un producto específico para limpiar la luna y no acciones las escobillas, podrías estropearlas por el sobre esfuerzo. Rellena el líquido limpiador de los depósitos de los eyectores y asegúrate que funcionan correctamente. Puedes limpiar los eyectores utilizando un alfiler para eliminar cualquier partícula que haya podido obstruirlos. Oriéntalos en la dirección adecuada, a mitad del cristal aproximadamente. No te olvides del limpiaparabrisas trasero, necesita los mismos cuidados que el delantero.

¿Cómo puedo detectar cuándo tengo que cambiar las escobillas?

Los fabricantes recomiendan que, aunque no se detecte ninguna anomalía y funcionen correctamente, es necesario cambiar las escobillas de los limpiaparabrisas de manera periódica. Por ejemplo, Carglass aconseja que sea cada año o año y medio, siempre coincidiendo con otoño o invierno, si es posible.

Por otro lado, cuando veamos que la luna queda empañada o que algunas zonas quedan sucias después de pasar los limpiaparabrisas, es hora de cambiar las escobillas. Otros síntomas de su desgaste son ruidos extraños al desplazarse o movimientos raros, así como apreciar que la goma está dañada o rajada.