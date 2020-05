Antes de coger el coche estos días, no te olvides de chequear las ruedas

Después de haber tenido el coche inmovilizado en el garaje o la calle todas estas semanas, es necesario realizar un pequeño chequeo antes de volver a utilizarlo para los desplazamientos cotidianos. Pero, ¿estás seguro que revisas todos los elementos que es necesario comprobar?

Normalmente, este control rutinario pasa por ver que el coche no ha perdido ningún líquido o aceite indispensable para el correcto funcionamiento del motor y por arrancarlo y esperar unos minutos para cerciorarnos de que no hay ningún sonido extraño que signifique que algo no va bien.

Tras todas estas comprobaciones, también deberías añadir a tu lista echar un vistazo a los neumáticos, ya que son uno de los elementos que más pueden sufrir el efecto de estar tanto tiempo inactivos. También son la parte del coche que más puede influir en la seguridad vial, ya que está todo el tiempo en contacto con el asfalto y asegura la adherencia del vehículo.

Los aspectos a los que debemos prestar atención son: la presión del aire, la profundidad del dibujo o banda de rodadura y el estado general. Además, fabricantes como Goodyear completan esta lista añadiendo: