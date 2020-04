Julia Iriarte, experta en ocio alternativo: "Jugar en familia ayuda a establecer un potente vínculo con nuestros hijos"

Jugar en familia ni se olvida ni pasa de moda. El reciente confinamiento no ha hecho más que poner sobre la mesa una tendencia al alza en los últimos años: la necesidad de desconectar de la tecnología para reconectar con los que tenemos más cerca a través de una partida.

De esto sabe mucho la psicóloga social Julia Iriarte, creadora y directora del blog BAM! - Ocio Alternativo Familiar (Mejor Blog de la Blogosfera en los Premios 20blogs concedidos por 20Minutos), donde promueve desde el 2016 las incontables virtudes de los juegos de mesa y los de rol, los scapes rooms o los videojuegos practicados en familia. En esta entrevista, descubrimos de su mano los beneficios del ocio alternativo en casa.

¿Es posible divertirse en familia sin salir de casa?

Estos días circula por las redes un meme que cuenta que los frikis llevamos años preparándonos para una pandemia porque tenemos todo el ocio en casa. Acumulamos juegos de mesa, juegos de rol, estamos acostumbrados a hacer scape rooms online y a jugar a videojuegos y videojuegos online... En definitiva, todas esas cosas alternativas que se salen un poco de lo habitual, lo que siempre se ha llamado ‘el ocio de los frikis’ y que nos están viniendo verdaderamente bien estos días de confinamiento.

¿Qué planes de ocio alternativo proponen en BaM!?

Nuestra web habla, precisamente, de que este tipo de ocio es una vía fantástica para que las familias se lo pasen muy bien juntas y que está muy poco explorada todavía, por eso le llamamos ocio alternativo. Para nosotros lo verdaderamente alternativo - ya sea con juegos de mesa y rol, scapes rooms o videojuegos- es jugar en familia porque se hace de una manera completamente diferente. El enfoque que tenemos de lo alternativo es que toda la familia juegue junta, que es lo verdaderamente importante y a lo que se le puede sacar muchísimo jugo en estos tiempos en los que tenemos que estar todos juntos.

¿Por dónde se debería empezar para iniciarse?

Hay muchos factores entre los cuales hay que valorar la edad del niño o de cada uno de los niños si hay más de uno, los gustos de cada uno de ellos (temáticas y dibujos que más les gustan), si son niños muy de tablet y de videojuegos o por el contrario muy creativos y sepamos que van a disfrutar más imprimiendo un juego liberado, recortando, coloreando y jugando con él... Si quieres aceptar, tienes que conocer muy al peque y saber bien todas las opciones que hay.

En lo que respecta a juegos de mesa y rol, hay que empezar por juegos muy sencillos, con reglas que se entiendan de manera muy fácil, por ejemplo, juegos de agilidad visual donde tengas que encontrar algo entre un cúmulo de estímulos. También hay otros que potencian más la memoria o con un poco de estrategia. Por ejemplo, un juego de cartas tipo Virus funciona fenomenal: es un juego de estrategia muy sencillo y con unas ilustraciones fantásticas que atraen a todos los públicos de ahí que sea uno de los más vendidos. En definitiva un tipo de juego que sea familiar, sencillo, con reglas que se aprendan de forma muy rápida, que inviten a jugar una y otra vez y no cansen.

El boom de los scape rooms online es una clara evidencia de que lo que necesita la gente ahora mismo en casa es el ocio

También podemos recurrir a los scape rooms. Ahora mismo hay un montón de scape rooms gratuitos en la web, de hecho, hemos publicado un especial en nuestra web y ha sido todo un boom de visitas, lo que es una clara evidencia de que lo que necesita la gente ahora mismo es el ocio en casa. Nosotros nos hemos centrado en los específicamente familiares, que se puedan hacer con niños, con adolescentes o entre adolescentes. Muchas veces ellos son los grandes olvidados y tienen mucha necesidad de compartir ocio en familia y con sus amigos.

Los scape rooms son muy accesibles porque no tienes prácticamente instrucciones. La propia instrucción es seguir adelante e intentar encontrar la solución al acertijo. Según vas avanzando te van contando poco a poco la historia de lo que está pasando y dónde tienes que ir haciendo clic o qué tienes que encontrar entre tú y las otras personas que participan. Estos acertijos, además, son muy atractivos para el cerebro humano. A la gente le gusta mucho encontrar la solución a un problema y es muy habitual que se hagan rankings entre amigos de en cuanto tiempo se ha conseguido hacer el scape.

Solo el 7% de los padres juegan con sus hijos por diversión. La mayoría lo hace para desarrollar las capacidades de los niños. Algo que me parece un poco triste

Muchos padres estarán abrumados con el teletrabajo, las tareas del colegio... ¿Qué le diría a quienes piensan que no tienen tiempo para jugar? ¿Qué beneficios aporta el juego a nivel familiar?

Hace poco se publicó un estudio que decía que solo el 7% de los padres juegan con sus hijos por diversión y que la mayoría lo hacen porque pensaban que era beneficioso para desarrollar las capacidades de los niños. Algo que me parece un poco triste porque realmente lo primero que tenemos que buscar es justamente lo contrario: vamos a jugar con ellos para divertirnos. Cuando doy charlas a profesores y familias lo primero que les digo es: ‘el primer motivo para jugar con los niños es que es divertido’. Si no encontramos diversión en jugar tenemos que encontrar ese juego en el que vayamos a coincidir y lo pasemos bien las dos partes. Si les ponemos a los niños un juego porque les gusta y nosotros lo odiamos, va a ser imposible que lo disfrutemos y, mucho menos que se cree ese vínculo con los hijos que surge cuando estamos pasando un tiempo de juego divertido.

Julia Iriarte, creadora del blog BAM! Ocio Alternativo Familiar CORTESÍA BAM!

El objetivo del juego es enfrentarnos a un reto que hay que cumplir y eso nos satisface de manera física, nos libera del estrés que estamos viviendo ahora mismo y nos hace sentir placer. Además nos ofrece la posibilidad de pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos y tiene la capacidad para establecer un potente vínculo con el niño que van a agradecer muchísimo a corto, medio y largo plazo. Se estrechan lazos de unión y, además, se fortalece la confianza y la autoestima del niño porque le estamos diciendo que es muy valioso para nosotros.

En tiempos de confinamiento, ¿cómo nos puede ayudar psicológicamente compartir ratos de ocio familiar?

Como método de evasión es fenomenal. Cuando estamos metidos en una partida todo lo demás desaparece, conseguimos desconectar de todos los problemas y la situación que hay alrededor: coronavirus, restricciones... Solo existe el reto que tienes delante, las cartas o las fichas, los siguientes movimientos y cómo va a terminar esta partida que me está divirtiendo tanto.

¿Y cuáles son los principales beneficios del juego del ocio alternativo para el desarrollo del niño?

Los beneficios son múltiples a nivel cognitivo, social y emocional. Trabajando bien un juego de mesa se puede mejorar la velocidad de procesamiento, el razonamiento lógico, la capacidad de estrategia, la toma de decisiones, tener responsabilidad sobre los resultados de nuestras decisiones, el conteo de las matemáticas, el cálculo mental, la memoria, aprender a ser rápidos, a fijarnos en lo que está pasando... La lista de las habilidades cognitivas que se desarrollan con los juegos de mesa es interminable.

Con el juego se fortalece la confianza y la autoestima del niño. Le estamos diciendo que es muy valioso para nosotros

En estos tiempos donde las tablets y la pantallas son lo más demandado, ¿cómo podemos convencer a un niño para que se atreva a jugar una partida?

En estos casos hay que practicar con el ejemplo, algo que funciona el 90 por ciento de las veces. No hay que forzar a nadie a jugar porque básicamente puede acabar por destrozar la partida. ¿Qué debemos hacer? Se puede empezar una partida diciéndole las ganas que tenéis de jugar con él y que eche un vistazo, decirle que está invitado y que puede incorporarse cuando quiera... Es muy habitual que solo por el hecho de ver la partida, los componentes, el juego sobre la mesa… se acaben animando. Además, podemos decantarnos por un juego de un tema que le guste al niño: como por ejemplo el Monopoli de Yokai, el juego de cartas de Pokemon... Hay un montón de licencias que están metidas en juegos de mesa y esto puede resultar un atractivo enorme para que el niño que es más de videojuegos se acerque al juego más analógico. Aquí he de decir que también debemos hacer el ejercicio contrario. No solo intentar atraer al niño al juego analógico sino acercarnos nosotros al ocio digital, que también puede ser maravilloso de forma compartida.

Durante el confinamiento la venta de juegos de mesa ha crecido un 69 por ciento pero la tendencia ya estaba en alza en los últimos años. ¿Cuáles cree que son los motivos?

Hay varios motivos. Uno de ellos que las personas que hace ya algunos años crecieron con el Palé o el Hotel... decidieron dedicarse de forma profesional a este sector como diseñadores o editores de juegos. También a que nos hemos abierto mucho más a nivel internacional. Fuera de España, en Alemania y otros países de Europa se juega mucho más. Son punteros, tienen ferias internacionales espectaculares y el juego está presente de manera mucho más visible en bibliotecas, en las casas, en hoteles, en bares, restaurantes... Por lo tanto, muchos de los juegos que triunfan están hechos aquí en España y diseñados por autores españoles pero muchos otros son éxitos auténticos fuera y los editamos aquí aprovechando esa globalización. Aparte también estaría, no el rechazo, pero sí la búsqueda de alternativas al ocio de los videojuegos. Hay muchas familias que están preocupadas por el abuso de los videojuegos, buscan otras opciones y están descubriendo que en juegos de mesa ya no solo tenemos La Oca y el Parchís sino decenas de miles de juegos alternativos que tienen un diseño mucho más atractivo para los chavales y que gustan mucho más.