Desde las llaves hasta una lavadora, estos son los objetos más olvidados en los coches compartidos

Las prisas son malas compañeras y, si encima, vas en un coche que no es tuyo, no es de extrañar que al aparcarlo te dejes dentro hasta el carnet de identidad. A veces no hace falta, tan siquiera, ir con prisa, simplemente es que somos despistados o tenemos la cabeza en cualquier otro lado.

Es bastante habitual que las empresas de carsharing reciban llamadas de gente que ha olvidado sus efectos personales en los coches. Normalmente, son los objetos más pequeños y que llevamos siempre en la mano los que primero nos olvidamos. Según Zity, una empresa de carsharing que trabaja en Madrid, lo que más recogen son llaves (sean de coche o de casa), seguido de gafas de sol y, por último, teléfonos móviles.

Y es que estas cosas son las que se suelen llevar en las manos o los bolsillos y, al entrar al vehículo, son las primeras en dejarse en los huecos del salpicadero para que no te molesten al conducir. Y este gesto automático es muy práctico si el coche es tuyo, pero muy traicionero si has cogido uno compartido.

Lavadoras y chihuahuas

Más allá de los típicos objetos personales, los trabajadores de compañías como Zity o como Uber también se han encontrado cosas un poco menos habituales, por así decirlo. Algunas están dentro de lo corriente y pueden atribuirse a un despiste un poco más preocupante, pero hay otras que son para llevarse las manos a la cabeza.

Zity ha publicado en su blog que han llegado a encontrar, sobre todo en los maleteros de sus coches, electrodomésticos sin estrenar, como fue una licuadora o incluso una lavadora, e incluso una bombona de butano nueva. Eso sí, lo más siniestro de todo fue una maleta grande llena de muñecas.

Por otro lado, Uber también ha dejado saber cuáles han sido los objetos más extraños que la gente ha abandonado en sus coches. Aquí dejamos el top ten que más nos ha llamado la atención: