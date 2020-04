¿Sabes lo que es el carpooling? Porque ya lleva una década funcionando en España

La movilidad avanza y se diversifica siguiendo, en cierta manera, las tendencias y las inquietudes que plantean los conductores. Desde hace ya unos cuantos años, una de las preocupaciones que más afecta a la población es la contaminación y la búsqueda de un modo para reducirla sin renunciar a las comodidades asociadas al uso de los vehículos particulares.

Por ello, hace más de diez años que el carpooling llegó a España para quedarse y cada vez cuenta con más adeptos de todos los segmentos de edad, aunque su frecuencia de uso sigue siendo más ocasional y para situaciones puntuales. Si no sabes lo que es el carpooling, no te preocupes, porque seguro que has oído hablar de Blablacar.

Esta práctica, en resumen, es compartir un vehículo con varios pasajeros que comparten un trayecto o un destino común. Es, al mismo tiempo, una manera de reducir gastos para el conductor (y, normalmente, dueño del coche), mejorar el tráfico y reducir la contaminación (al aprovechar al máximo los asientos de un vehículo, se evita que cada uno utilice su coche particular).

Aunque el carpooling es una costumbre que tiene sus orígenes en el siglo XX, no fue hasta la llegada y la normalización del uso de Internet que realmente se asentó como opción de transporte. Y a España llegó, en concreto, en el año 2010 con la inauguración de Blablacar, que fue la primera empresa en poner en contacto a conductores privados con pasajeros para compartir trayectos.

Cada día, más usuarios

Según el informe anual realizado por Cetelem, el carpooling cada vez cuenta con más seguidores. El segmento de edad que más afirma utilizar este servicio son los jóvenes de entre 18 y 24 años, mientras que la gente mayor de 45 prefiere el carsharing, una opción parecida pero más ‘privada’, por así decirlo. Funciona mediante la reserva por minutos u horas de coches de una flota privada que están disponibles en un área determinada.

Algunas de las webs que operan en España como servicio de carpooling solamente buscan ser un lugar de encuentro entre conductores y pasajeros para facilitar el funcionamiento de esta práctica beneficiosa para reducir, al menos, el tráfico y los atascos de hora punta, así que son gratuitas. Las empresas que, ahora mismo, trabajan para dar este tipo de servicio son: Viajamosjuntos.com; Compartocoche.com; AmiCoche; Compartir.org; DedoCar; DriveMe; Amovens y Blablacar.