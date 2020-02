Consejos para conseguir que un viaje en coche con niños sea todo un éxito

Los viajes largos acaban siendo tediosos y cansan, reconozcámoslo. Y muchas veces, los que más lo sufren son los niños. Tener que estar horas sentados, sin poder moverse o estirar las piernas, afecta a cualquiera y los más pequeños de la casa no iban a ser menos.

El cansancio no es el único factor que condiciona un viaje con niños, ya que son los pasajeros más vulnerables por lo que requieren, además, una mayor atención y medidas de seguridad específicas, como asientos o sillas especiales para ellos. Si tienes programado un viaje en coche y vas a viajar con menores, atento a estos consejos que harán tu trayecto mucho más llevadero:

1. Es mejor viajar durante las horas de sueño de los niños, ya que sufrirán menos el viaje y permitirán una conducción más tranquila.

2. Hay que usar siempre el sistema de retención infantil adecuado y colocarlo correctamente.

3. Evitar conducir de manera brusca y tomar las curvas muy cerradas para que los menores (y el resto de pasajeros) no se mareen.

4. Para los niños, es mejor regular la temperatura del habitáculo entre 21 y 23 grados y evitar que les llegue el aire acondicionado de manera directa.

5. No fumar en el interior del coche y ventilar el interior.

4. Prever juegos y libros infantiles para que estén entretenidos durante el viaje.

5. Evitar todo tipo de distracciones al volante, incluidas las que puedan provocar los niños. Si necesitan algo, mejor parar y atenderles que hacerlo mientras se conduce. Lo ideal es viajar con otra persona adulta que pueda atenderles.

6. Es indispensable viajar con agua y alimentos ligerospara los menores.

7. Programar paradas en el camino cada dos horas, para que puedan bajar del coche y estirar las piernas. Además, los niños lactantes o considerados del grupo 0+ necesitan estar fuera de su sillita cada dos horas para que esto no afecte a su columna y no tengan problemas respiratorios forzados por la postura que se ven obligados a mantener durante el viaje (son niños que aún no se sientan solos).

Obviamente, hay que respetar las señalizaciones y los límites de velocidad, así como evitar hablar por teléfono o mirar los mensajes y el correo mientras se conduce. Pero esto hay que hacerlo siempre, no únicamente cuando se viaja con niños.